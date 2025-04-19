"КамАЗ" с нефтепродуктами перевернулся в Атырау
Пострадавших нет.
Сегодня, 03:50
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Сегодня, 03:50Сегодня, 03:50
39Фото: скриншот видео
В Атырау перевернулся грузовик "КамАЗ" с нефтепродуктами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".
В микрорайоне Коктем грузовик съехал с дороги и перевернулся на обочине. Из цистерны вылилось топливо. Угроза возгорания и взрыва была вполне реальной, однако оперативно прибывшие на место спасатели провели распыление специальной пены, локализовали разлив и следили за ситуацией до полной безопасности.
Пострадавших нет. В ликвидации последствий участвовали 12 спасателей и три единицы техники ДЧС Атырауской области.
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