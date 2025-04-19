В Атырау перевернулся грузовик "КамАЗ" с нефтепродуктами, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Ак Жайык".

В микрорайоне Коктем грузовик съехал с дороги и перевернулся на обочине. Из цистерны вылилось топливо. Угроза возгорания и взрыва была вполне реальной, однако оперативно прибывшие на место спасатели провели распыление специальной пены, локализовали разлив и следили за ситуацией до полной безопасности.

Пострадавших нет. В ликвидации последствий участвовали 12 спасателей и три единицы техники ДЧС Атырауской области.