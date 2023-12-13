КамАЗ с коровами пытался объехать полицейских и оказался в кювете в Костанайской области

В Костанайской области водитель КамАЗа, груженного коровами, попытался объехать полицейский пост и оказался в кювете, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Polisia.kz.

В регионе на протяжении недели держатся сильные морозы. Из-за этого дороги как областного, так и республиканского значения перекрыты для грузового и общественного транспорта.

13 декабря в Мендыкаринском районе водитель КамАЗа, перевозивший 26 коров, на объездной дороге Костанай-Введенка попытался объехать полицейский пост и из-за гололёда съехал в кювет.

Сотрудники полиции, перекрывшие дорогу в данном направлении, проследовали на помощь.

Водитель и животные не пострадали. При проверке документов на перевозку КРС стражи порядка установили нарушения. На 11 животных были просрочены справки.

Собранный материал направили для разбирательств в ветеринарную инспекцию. Полицейские оказали содействие водителю и до утра обеспечивали оцепление грузового авто. Утром машину вызволили из кювета.