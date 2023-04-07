- КамАЗ раздавил шесть машин в Астане 20:35 45
- Что мешает казахстанским писателям выйти из тени 20:06 144
- Дефицит топлива в Алматинской области прокомментировали в Минэнерго 19:30 207
- Юристу Бурхану Жансейтову продлили арест 18:58 263
- Обитаемый остров: паводки отрезали от цивилизации село в Акмолинской области 18:35 357
- Новая авария на водопроводе в Балхаше: город без воды четвёртые сутки 18:34 282
- Бомба в школе Павлодара: полиция проводит проверку 18:01 345
- Протестующие в Жанаозене отказались от трудоустройства - "ОзенМунайГаз" 17:36 446
- Крупный пожар в Караганде: в здании обрушились перекрытия 17:25 354
- Каракат Абден хотят лишить депутатского мандата за дискриминацию прав женщин 17:10 441
- Егеря и госинспектора чуть не утопили браконьеры на Или 16:56 370
- Легализация авто в Казахстане: какая ставка регистрационного сбора применяется 16:38 343
- В поликлиниках Астаны появятся отделения неотложной медпомощи 15:53 365
- Наркоманы стали реже совершать преступления в Казахстане 15:36 505
- Кукушкин вышел в четвертьфинал "Челленджера" в Испании 15:36 314
- Госзакупки на 10 млрд тенге отменили прокуроры Астаны 15:12 375
- Иртыш и Чёрный Иртыш: экологи назвали самые чистые реки в Казахстане 14:50 372
- "Мы должны выйти из этой программы" - глава Нацбанка о "7-20-25" 14:24 807
- Зима не отступает: заморозки вернутся в Казахстан 14:12 422
- Летевший из Актау в Шымкент самолёт совершил вынужденную посадку в Алматы 13:49 643
- На Шымкентском НПЗ завершили ремонт 13:34 505
- Инфляция в Казахстане замедлилась по всем компонентам - Нацбанк 13:27 359
- Массовый мор пчёл произошёл в Туркестанской области 13:24 430
- Очередное незаконное летнее кафе сносят в Алматы 13:05 398
- На ТЭЦ Экибастуза начали капитальный ремонт котлоагрегатов 12:49 470
- Президент поручил скорее завершить строительство ТЭЦ-3 и ГТС в Астане 12:21 377
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 12:13 382
- Наводнение в Костанайской области: жители села Карамырза вернулись в свои дома 12:01 397
- На 30% снизили цены на овощи торговые сети в Караганде после вмешательства АФМ 11:46 406
- Почти 300 казахстанцев разыскивают за совершение особо тяжких преступлений 11:29 444
- Более 2 тысяч литров бензина пытались незаконно вывезти из Казахстана 10:59 434
- Недоступная среда: организации РК оштрафовали на 60 млн тенге за нарушение прав инвалидов 10:49 390
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 10:46 430
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 10:32 377
- Преподавателям военных вузов повысят зарплату в Казахстане 10:31 410
- Анархан Дюсенова возглавила аппарат Минтруда и соцзащиты 10:25 440
- Экс-начальник ДКНБ Алматинской области осуждён на 6 лет по делу о январских событиях 09:51 489
- Асет Магауов освобождён от должности вице-министра энергетики 09:36 410
- В Казахстан приедет президент Азербайджана Ильхам Алиев 09:20 452
- Сдающих в аренду торговые площади предпринимателей обяжут регистрироваться в инфорсистеме 09:09 384
- Производство аппаратов УЗИ и компьютерных томографов планируют запустить в Казахстане 08:52 663
- COVID-19 лабораторно подтвердили у 52 казахстанцев 08:31 413
- "10 лет назад я работал на базаре, но всегда верил": Асу Алмабаев о подписании в UFC 07:59 665
- Между Казахстаном и Узбекистаном запустят туристические автобусы 07:11 491
- Опасной инфекцией заразились лошади в селе под Карагандой 06:00 579
- Родители погибшего малыша в Алматинской области не верят в версию няни 05:27 801
- Трудоустройство на госслужбу для лучших выпускников упростят в Казахстане 04:50 461
- Озвучены подробности жесткого разговора в раздевалке сборной Казахстана по футболу 03:32 700
- "Своя пшеница пропадает, а макароны везём из Италии": фермеры Актобе вышли на митинг 02:07 811
- В Черногории избрали президента 01:15 436
- Израиль атаковали 34 ракеты с территории Ливана - СМИ 00:43 592
- Дело сбежавшего ребенка в СКО: сотрудники школы понесли наказание 06.04.2023 528
- Анонимный спонсор заплатит за разбитое девочкой стекло в зоопарке Шымкента 06.04.2023 551
- Сборная Казахстана после сенсационной победы в Астане улучшила позиции в рейтинге FIFA 06.04.2023 1155
- Стартует продажа коллекционных монет Togyzqumalaq в Казахстане 06.04.2023 521
- Шокирующие подробности нападения на школьников с топором озвучили в Петропавловске 06.04.2023 733
- Назначена дата суда по делу Арыстанбека Мухамедиулы 06.04.2023 543
- Аким Карагандинской области обвинил в некомпетентности руководство "Балхаш су" 06.04.2023 694
- Краснокнижные тюльпаны зацвели в Туркестанской области 06.04.2023 816
- Саудовская авиакомпания Flynas хочет запустить регулярные рейсы в Казахстан 06.04.2023 575
- В Казахстане поручили обследовать нефтебазы для недопущения искусственного дефицита ГСМ 06.04.2023 688
- Квартиры от МИИР: о новых уловках мошенников предупреждают казахстанцев 06.04.2023 522
- Студенты колледжей с инвалидностью будут учиться вместе со всеми - акимат Астаны 06.04.2023 581
- Завершился суд над сыновьями мажилисмена Жигули Дайрабаева 06.04.2023 1014
- Процедуру госзакупок предлагают упростить в Казахстане 06.04.2023 622
- Асфальт растаял вместе со снегом: жители Петропавловска возмущены качеством дорог 06.04.2023 1777
- Discover Abai: школьники из Семея придумали необычное мобильное приложение 06.04.2023 822
- Правила страхования профответственности медработников разработали в Казахстане 06.04.2023 583
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 810
- Соя, пшеница и овёс: как пройдёт весенняя посевная в Павлодарской области 06.04.2023 770
- Новый орган самоуправления кенес предлагают создать в сёлах и городах Казахстана 06.04.2023 542
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 469
- Осуждённый за убийство кота метёт улицы в Семее 06.04.2023 926
- Вторая жизнь пластиковых крышек: житель Балхаша преобразил подъезд своего дома 06.04.2023 2443
- У Сильвио Берлускони выявили лейкемию - СМИ 06.04.2023 510
- Разбойное нападение на больницу произошло в Алматинской области 06.04.2023 740
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 744
- В Air Astana опровергли сообщения о многомиллиардных штрафах 06.04.2023 577
- Больше всего времени интуристы проводят в Мангистауской области 06.04.2023 511
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 505
Сегодня, 20:35
46
46
КамАЗ раздавил шесть машин в Астане
Шесть припаркованных на обочине дороги легковушек повредил КамАЗ в Астане, передаёт BaigeNews.kz.
Как сообщили в департаменте полиции города, инцидент произошёл в 8:20.
"Водитель "КамАЗа", следуя по улице Циолковского в сторону проспекта Абая, допустил наезд на шесть припаркованных транспортных средств. После, проехав несколько метров, вышел из машины и покинул место происшествия", - заявили в пресс-службе ДП.
Жертв и пострадавших нет.
Водителя грузовика пока не нашли.
Поделитесь:Новости партнёров:
-
Trend news
- Нацбанк сохранил базовую ставку на уровне 16,75% 12:13 382
- Коммерческие помещения аэропорта Алматы вернули в госсобственность 10:46 428
- Депутат Каракат Абден больше не думает вводить налог за брак с иностранцем 06.04.2023 810
- Няню подозревают в убийстве двухлетнего ребёнка в Алматинской области 06.04.2023 744
- Приговор Боранбаеву: что станет с футбольным клубом "Кайрат" 06.04.2023 1348
- "Kazakhmys Energy" оштрафовали на 2,7 млн тенге за нарушение закона 06.04.2023 522
- Дикому Арману продлили арест ещё на два месяца 06.04.2023 755
- Казахстанские банки предупредили о новом виде мошенничества 06.04.2023 678
- Астанчанка осуждена за убийство любовницы мужа 06.04.2023 1449
- Арестуют ли Путина при визите в Казахстан, ответили в МИД РК 05.04.2023 6941
- Новое видео с сыном Даулета Турлыханова распространяется в соцсетях 05.04.2023 8310
- "Необходимо пересмотреть уголовные дела Маргулана Боранбаева и Даната Намазбаева" - депутат 05.04.2023 1281
- Серик Кудебаев мог сбежать через горы - глава Погранслужбы КНБ 05.04.2023 876
- В Казахстане нужно ужесточить закон о сепаратизме – депутат 05.04.2023 936
- Побег Кудебаева: Казахстан отправил запрос погранслужбе Кыргызстана 05.04.2023 773
- Слить компромат в интернет угрожал астанчанин и вымогал деньги у знакомого 05.04.2023 2030
- Более 50 должностных лиц наказали за незаконные госзакупки в Туркестанской области 05.04.2023 714
- В Шымкенте чиновники систематически брали взятки у владельцев частных детсадов 04.04.2023 960
- Главу отдела полиции в Актобе заподозрили в коррупции 04.04.2023 1489
- Обвиняемый в хищении экс-глава ТЭЦ Тараза подался в бега 04.04.2023 974
- Пострадавшие от побоев юристы хотят взыскать с сына мажилисмена 25 млн тенге 04.04.2023 1079
- Гражданка Узбекистана продала своих детей в Казахстане 03.04.2023 1059
- Мужа Байзаковой "застукали" с бывшей: в сети появилось видео 03.04.2023 24801
- 37 фактов торговли людьми: для каких целей держали "рабов" в Казахстане 03.04.2023 2070
- Полиция фиктивно раскрыла убийство, сделав подозреваемым умершего мужчину 03.04.2023 1072
- Экс-глава ДП Алматинской области сбежал из Казахстана 03.04.2023 1240
- Экспедитора ограбили в ЗКО на 1,8 млн тенге 03.04.2023 913
- Осужденный на 12 лет экс-министр обороны Мурат Бектанов подал на апелляцию 02.04.2023 1700
- "Народный совет трудящихся" из Петропавловска извинился перед казахстанцами 02.04.2023 12857
- Экс-аким Шымкента пословицей опроверг роман с бывшей любовницей Болата Назарбаева 02.04.2023 18868
- Губернатор Астраханской области приехал в Казахстан на мотоцикле 02.04.2023 1822
- Сломавшему нос журналистке жителю Атырау вынесли приговор 01.04.2023 1228
- Не выходя из колонии: заключённый обманул казахстанцев на 25 миллионов тенге 01.04.2023 15007
- Какое имущество конфисковали у Кайрата Боранбаева 31.03.2023 2065
- Бизнесмены давали взятки аудиторам за пересмотр итогов конкурсов госзакупок в Астане 31.03.2023 1429
- "Я готов возвратить доход" - Боранбаев произнёс последнее слово в суде 31.03.2023 12725
- Безработные устроили голодовку в Мангистауской области 30.03.2023 1266
- Восьмилетнего мальчика изнасиловали подростки в Алматинской области 30.03.2023 1815
- Побег из Инчхона: казахстанцу грозит до 15 лет тюрьмы 30.03.2023 1475
- "Муж радует" - Ерке Есмахан похвасталась роскошными подарками 30.03.2023 1739
- "Ерболат Досаев - интересный кандидат" - глава партии Respublica о должности премьера 30.03.2023 1525
- "Это правительство не справится с задачей" - депутаты о назначении Смаилова 30.03.2023 2213
- В Астане людям с инвалидностью незаконно начисляли налоги — Генпрокуратура 30.03.2023 1429
- Экс-аким Кентау Рашид Аюпов сидит в СИЗО 30.03.2023 3270
- Ночная резня в Актобе: полицию вызвала раненая девочка 30.03.2023 7003
- Осуждённый нарисовал портрет рэпера Raim и Ерке Есмахан 30.03.2023 1378
- Imanbek пожертвовал на благотворительность свой "золотой диск" 30.03.2023 19722
- Экскаватор задавил женщину в Караганде 29.03.2023 1312
- Когда станет известно имя кандидата в премьер-министры, ответили в мажилисе 29.03.2023 1489
- На пытках попались 12 сотрудников КНБ и шесть служащих МВД 29.03.2023 1495
- Страшная находка: трупы матери и сына с признаками насильственной смерти обнаружили в Актобе 29.03.2023 3837
- Депутат Заитов ответил на критику в соцсетях 29.03.2023 21969
- Айжан Байзакову выселили из отеля в Японии из-за бардака в номере 28.03.2023 6117
- Астанчанин нанял киллера, чтобы не отдавать родственнице 500 тысяч долларов 28.03.2023 1953
- В Алматы пресекли изготовление восьми миллионов доз наркотиков 28.03.2023 1360
- Очередная авария на теплотрассе оставила без тепла жителей домов Зеренды 28.03.2023 1336
- Причем тут Тимур Кулибаев? Стали известны подробности изъятия земель в Алматы 28.03.2023 7875
- Восемь лет колонии для Кайрата Боранбаева запросил прокурор в суде 28.03.2023 1757
- Жанар Дугалова поделилась кадрами со своей свадьбы 28.03.2023 15193
- Двое казахстанцев пытались сбежать во время депортации из Кореи 27.03.2023 1576
- В Казахстане скрывались разыскиваемые в СНГ преступники - МВД 27.03.2023 1627
- Какие госслужащие чаще попадаются на взятках в Казахстане 27.03.2023 1660
- Сабина Алтынбекова объяснила, зачем удалила из Instagram фото с мужем 26.03.2023 3202
- Шахматный скандал в Индии: немецкий гроссмейстер вступилась за Жансаю Абдумалик 26.03.2023 4685
- Я обязательно выйду замуж: Жансая Абдумалик ответила на критику Бибисары Асаубаевой 26.03.2023 10675
- Али Окапов вышел в свет с новорождённым сыном 26.03.2023 4857
- Шахматный скандал: Бибисара Асаубаева раскритиковала Жансаю Абдумалик 25.03.2023 2398
- 20-летнего парня раздавило прицепом от КамАЗа в Семее 25.03.2023 1843
- Убийство троих детей в Актау: в Сети распространяют фото подозреваемого 25.03.2023 3158
- Не кормили и связывали: как изменился маленький Рамилька из Кокшетау 25.03.2023 8283
- Аскар Мамин не получает зарплату на посту главы Qazaq Geography 24.03.2023 2533
- Полиция установила подозреваемого в убийстве малолетнего ребенка в Темиртау 24.03.2023 2000
- "Мама, ты куда ушла?"- Пятилетнюю девочку изнасиловали в Астане 24.03.2023 17684
- Из-за отравления школьников их родители просят аннулировать тур олимпиады в Шымкенте 23.03.2023 2234
- Дети угнали автобус в торговом центре Алматы и попали в ДТП 23.03.2023 2516
- Шавкат Рахмонов и его горячая фанатка из США стали героями мультфильма 23.03.2023 2395
- Together: Димаш Кудайберген выпустил новую песню 22.03.2023 5930
- Власти Швеции выдали Казахстану подозреваемую в сбыте фальшивой валюты 22.03.2023 2108
- Крепкую мужскую дружбу обсуждают подписчики Димаша Кудайбергена 21.03.2023 2195
- Тело мужчины обнаружили под автомобильным мостом в Павлодаре 21.03.2023 2185
-
- Токаев поздравил ВОЗ с 75-летием 10:32 377
- Токаев принял Верховного муфтия Казахстана 06.04.2023 469
- Токаев принял верительные грамоты у послов ряда государств 06.04.2023 505
- Спецпредставитель президента Франции передала Токаеву послание от Макрона 06.04.2023 532
- Меры по повышению эффективности разработки месторождений обсудили в правительстве 06.04.2023 666
- Токаев подписал закон о цифровизации госуслуг в сфере земельных отношений 05.04.2023 756
- Антикор возместил ущерб на 108 миллиардов тенге - Токаев 05.04.2023 678
- Асхат Жумагали возглавил Антикор 05.04.2023 943
- Казахстан войдёт в число крупнейших поставщиков нефти в мире – Токаев 04.04.2023 922
- Гани Бейсембаев сохранил должность главы Минпросвещения 04.04.2023 689
- Саясат Нурбек сохранил должность министра науки и высшего образования 04.04.2023 738
- Бывший глава "Самрук-Казына" стал министром энергетики Казахстана 04.04.2023 928
- Болат Акчулаков стал советником президента 04.04.2023 641
- Министром юстиции РК стал Азамат Ескараев 04.04.2023 826
- Токаев назначил министра национальной экономики 04.04.2023 642
- Токаев подписал закон о создании филиалов российских вузов в Казахстане 03.04.2023 896
- Подписано соглашение о купле-продаже части доли РФ в уставном капитале ЕАБР 03.04.2023 1017
- Назначен директор Службы внешней разведки РК 03.04.2023 977
- Алтай Кульгинов и Ерулан Жамаубаев получили должности в новом правительстве 03.04.2023 988
- Растущий спрос на топливо: почему возникает дефицит ГСМ в Казахстане? 03.04.2023 833
- В Костанае построят новый завод по производству автомобилей Kia 03.04.2023 1035
- Серик Жумангарин сохранил кресло в правительстве РК 03.04.2023 895
- Назначен первый вице-премьер РК 03.04.2023 719
- Фонд национального благосостояния "Самрук-Казына" возглавил Нурлан Жакупов 03.04.2023 865
- Президент освободил от должности главу Антикора 03.04.2023 2870
- Токаев назначил главу МИД и министра обороны 03.04.2023 1259
- Спецпредставитель президента Франции посетит Казахстан 31.03.2023 988
- Токаев получил поздравления с Наурызом от президентов ряда государств 31.03.2023 1099
- Лидеры государств поздравили Токаева и казахстанцев с началом священного месяца Рамазан 30.03.2023 1306
- Эрдоган направил Токаеву благодарственное письмо 30.03.2023 1081
- Усилить контроль за расходованием средств поручил президент 30.03.2023 1178
- Секретари советов безопасности государств-членов ШОС встретятся в Казахстане 29.03.2023 1360
- Кандидатуру нового премьер-министра предложит партия Amanat 29.03.2023 1391
- Не препятствовать доступу адвокатов к материалам уголовных дел поручил глава государства 29.03.2023 1269
- "Я гарантирую вам всемерную поддержку" - президент обратился к предпринимателям 29.03.2023 1202
- В Астане началось заседание первой сессии нового парламента 29.03.2023 1401
- Токаев подписал изменения в закон о республиканском бюджете на 2023-2025 годы 28.03.2023 1354
- Мади Такиева освободили от должности в администрации президента Казахстана 28.03.2023 1574
- Назначен новый вице-министр финансов РК 28.03.2023 1635
- Токаев созвал первую сессию парламента восьмого созыва 27.03.2023 1424
- Токаев принял секретаря парткома КПК Синьцзян-Уйгурского автономного района КНР 27.03.2023 1447
- Токаев обсудил с главой "Газпрома" новые совместные проекты 24.03.2023 1617
- "Я не строю из себя звезду" - Димаш пообщался с фанатами на казахском языке 24.03.2023 2409
- Токаев принял управляющего МФЦА 24.03.2023 1454
- Токаев назначил новых послов Казахстана в Румынии и Словении 24.03.2023 1749
- Утверждена Информационная доктрина РК 20.03.2023 1828
- Токаев подписал Закон, касающийся госслужащих. Что изменится? 20.03.2023 2008
- Президент Израиля поздравил Токаева и Казахстан с Наурызом 20.03.2023 1806
- Самая высокая явка пока в Жамбылской области - данные ЦИК 19.03.2023 2673
- Токаев встретился с Верховным комиссаром ООН по правам человека 17.03.2023 2375
- Ерлан Карин провел встречу с главой миссии парламентской Ассамблеи ОБСЕ 17.03.2023 2183
- Завершился визит Токаева в Турцию 16.03.2023 2184
- Токаев пригласил глав тюркских государств в Туркестан 16.03.2023 2535
- Годовщина Послания Токаева: что изменилось в "Новом Казахстане" 16.03.2023 2516
- Токаев провел заседание Совета Безопасности 15.03.2023 2166
- МИД Казахстана высказался о договорённостях между Саудовской Аравией и Ираном 14.03.2023 2722
- Президенту доложили о развитии Конаева 14.03.2023 2352
- Токаев подписал Закон "Об органах военной полиции" 14.03.2023 4297
- Ахметов похвалился Токаеву успехами в развитии ВКО 13.03.2023 2802
- Токаев дал поручения по усилению защиты прав граждан 13.03.2023 2630
- Токаев поздравил Си Цзиньпина с переизбранием на пост председателя КНР 10.03.2023 2664
- Женщина-кардиохирург Арайгуль Ыдырышева: "Нужно быть сильной, чтобы добиться своей цели" 09.03.2023 7599
- Государство всегда будет поддерживать трудолюбивых и талантливых молодых людей - Токаев 09.03.2023 2824
- Президент ознакомился с работой ТОО PetrolValves Kazakhstan 09.03.2023 2920
- Токаев ознакомился с проектом расширения Карачаганака 09.03.2023 2899
- Президент встретился с долгожителями в Уральске 09.03.2023 3270
- Буду делать всё возможное, чтобы Западно-Казахстанская область развивалась - Токаев 09.03.2023 2827
- Президент посетил дворец искусств в ЗКО и пообещал поддержку учёным и молодёжи 09.03.2023 3654
- Касым-Жомарт Токаев прибыл в ЗКО 09.03.2023 3205
- Токаев поздравил женщин Казахстана с 8 Марта 07.03.2023 3208
- Токаеву показали карты XVI века с изображением Казахского ханства 06.03.2023 3804
- В нескольких министерствах Казахстана проведут госаудит - Акорда 06.03.2023 3456
- Президент Сирии поблагодарил Токаева за гуманитарную помощь от Казахстана 06.03.2023 3224
- Токаев в неформальной обстановке встретился с президентом Узбекистана 03.03.2023 3969
- Токаев прибыл в Шымкент для встречи с президентом Узбекистана 03.03.2023 3862
- Финансирование науки в Казахстане увеличат в 3,5 раза - Акорда 02.03.2023 3795
- Экс-министр Даурен Абаев получил новую должность 02.03.2023 3622
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 4424
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 4726
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 4193