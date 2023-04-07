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КамАЗ раздавил шесть машин в Астане Сегодня, 20:35
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Сегодня, 20:35
46

КамАЗ раздавил шесть машин в Астане

Шесть припаркованных на обочине дороги легковушек повредил КамАЗ в Астане, передаёт BaigeNews.kz.

Как сообщили в департаменте полиции города, инцидент произошёл в 8:20.

"Водитель "КамАЗа", следуя по улице Циолковского в сторону проспекта Абая, допустил наезд на шесть припаркованных транспортных средств. После, проехав несколько метров, вышел из машины и покинул место происшествия", - заявили в пресс-службе ДП.

Жертв и пострадавших нет.

Водителя грузовика пока не нашли.

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Сегодня, 20:35
46
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