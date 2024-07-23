Камала Харрис выступила с речью в Белом доме

Вице-президент США Камала Харрис выступила в Белом доме, после того, как Джо Байден вышел из предвыборной гонки, передает BaigeNews.kz со ссылкой зарубежное СМИ.

Харрис выступила на праздновании команд-чемпионов Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), заменив Байдена, который восстанавливается после Covid.

В своем первом выступлении после того, как Джо Байден выбыл из предвыборной гонки 2024 года и поддержал ее, вице-президент Камала Харрис оценила "непревзойденное" наследие президента.

"За один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, которые находились на посту два срока", — сказал Харрис.

Харрис сосредоточила свои выступления на Джо Байдене, не упомянув о своей компании кандидата в президенты США.