Камала Харрис выступила с речью в Белом доме
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Вице-президент США Камала Харрис выступила в Белом доме, после того, как Джо Байден вышел из предвыборной гонки, передает BaigeNews.kz со ссылкой зарубежное СМИ.
Харрис выступила на праздновании команд-чемпионов Национальной ассоциации студенческого спорта (NCAA), заменив Байдена, который восстанавливается после Covid.
В своем первом выступлении после того, как Джо Байден выбыл из предвыборной гонки 2024 года и поддержал ее, вице-президент Камала Харрис оценила "непревзойденное" наследие президента.
"За один срок он уже превзошел наследие большинства президентов, которые находились на посту два срока", — сказал Харрис.
Харрис сосредоточила свои выступления на Джо Байдене, не упомянув о своей компании кандидата в президенты США.
"Я являюсь непосредственным свидетелем того, что каждый день наш президент Джо Байден борется за американский народ, и мы глубоко благодарны за его служение нации", — сказала Харрис.