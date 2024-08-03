Камала Харрис стала кандидатом в президенты США от Демократической партии

Вице-президент США Камала Харрис получила достаточное число голосов участников конференции Демократической партии для формального выдвижения в президенты на ноябрьских выборах, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на "Русскую службу Би-Би-Си".

Голосование проходило в онлайн-режиме.

"Я горда тем, что стала предполагаемым номинантом Демократической партии на должность президента США", — заявила Харрис.

Она стала первой темнокожей женщиной и первой женщиной южно-азиатского происхождения, которая выдвигается в президенты от одной из двух ведущих американских партий.

Если ей удастся победить выдвиженца республиканцев Дональда Трампа, она станет первой женщиной на посту президента США.

Напомним, она была единственной претенденткой на выдвижение от демократов после того, как из гонки вышел действующий президент США Джо Байден.

Харрис получила поддержку 2350 делегатов и преодолела барьер, необходимый для номинации. По данным демократов, кандидатуру вице-президента намерены поддержать 99% участников съезда, или 3923 делегата.

Голосование началось в четверг и продолжится до понедельника.

После объявления Джо Байдена об окончании борьбы за пост президента был зафиксирован всплеск пожертвований в кампанию Харрис, а ведущие демократы выстроились в очередь, чтобы поддержать ее кандидатуру.