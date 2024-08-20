Камала Харрис представила антитрамповскую рекламу в стиле "Закон и порядок"

Кандидат в президенты США Камала Харрис представила новую антитрамповскую рекламу в стиле "Закон и порядок" на национальном съезде Демократической партии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TheEconomist.

В ролике говорится о том, что Дональд Трамп пренебрегает законами и поэтому не может быть президентом.