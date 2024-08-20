Камала Харрис представила антитрамповскую рекламу в стиле "Закон и порядок"
Сегодня, 18:03
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Сегодня, 18:03Сегодня, 18:03
231Фото: instagram.com/kamalaharris
Кандидат в президенты США Камала Харрис представила новую антитрамповскую рекламу в стиле "Закон и порядок" на национальном съезде Демократической партии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на TheEconomist.
В ролике говорится о том, что Дональд Трамп пренебрегает законами и поэтому не может быть президентом.
"Дональд Трамп считает, что превосходит право. Он лжёт, разоряет рабочих, абьюзируют женщин. Нам нужен президент, который провёл свою жизнь преследуя преступников. Люди - это судья, которого он боится больше всего. Когда мы будем делать выбор в ноябре, мы выберем справедливость и правительство, которое сохранит Америку свободной", - сказано в рекламе.
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