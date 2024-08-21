Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демпартии
Сегодня, 09:50
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Сегодня, 09:50Сегодня, 09:50
167Фото: REUTERS/Brendan McDermid
Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США, передаёт BaigeNews со ссылкой на London Daily News. После решения президента Байдена не добиваться переизбрания Харрис будет представлять демократов против Дональда Трампа.
Харрис была единственным кандидатом в электронном голосовании, в котором приняли участие почти 4 тысяч делегатов партийного съезда.
При этом подсчет голосов носил формальный характер, так как в начале августа делегаты уже проголосовали в удаленном формате за то, чтобы Харрис стала официальным кандидатом в президенты.
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