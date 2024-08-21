Камала Харрис официально стала кандидатом в президенты США от Демпартии

Камалу Харрис официально утвердили кандидатом от Демократической партии на предстоящих президентских выборах в США, передаёт BaigeNews со ссылкой на London Daily News. После решения президента Байдена не добиваться переизбрания Харрис будет представлять демократов против Дональда Трампа.

Харрис была единственным кандидатом в электронном голосовании, в котором приняли участие почти 4 тысяч делегатов партийного съезда.

При этом подсчет голосов носил формальный характер, так как в начале августа делегаты уже проголосовали в удаленном формате за то, чтобы Харрис стала официальным кандидатом в президенты.