Камала Харрис начала борьбу за выдвижение на выборах президента США

Вице-президент США Камала Харрис заявила, что с благодарностью принимает поддержку Джо Байдена, отказавшегося от участия в предвыборной кампании и предложившего выдвинуть её в кандидаты от Демократической партии, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Би-би-си.

Она уже начала борьбу за выдвижение, пытаясь заручиться поддержкой однопартийцев.

"Мне оказана большая честь — получить поддержку от президента, и я намерена добиться выдвижения [на должность кандидата от Демократической партии]. Я сделаю всё, что в моих силах для того, чтобы объединить Демократическую партию и объединить нашу нацию — для того, чтобы победить Дональда Трампа. У нас есть 107 дней до дня выборов. Мы будем бороться вместе и победим — вместе", — заявила она.

По словам вице-президента, решение Байдена сняться с выборов является примером патриотизма. "Президент Байден делает то, что делал всю свою жизнь на службе: поставил выше всего интересы американского народа и нашей страны".

Формально кандидатуры у демократов пока нет: невзирая на то, что Байден выразил поддержку Харрис, нельзя утверждать, что у нее не будет соперников. Голосование должно пройти на съезде Демократической партии, который откроется в Чикаго 19 августа.

Как сообщили источники Би-би-си, вечером в воскресенье Харрис уже начала вести телефонные переговоры, чтобы заручиться поддержкой видных демократов, в том числе законодателей и губернаторов.

Команда вице-президента также начала рассылать электронные письма от имени Харрис для сбора пожертвований.

Харрис — не единственный потенциальный кандидат. Среди других возможных кандидатур выделяли губернатора штата Мичиган Гретхен Уитмер, губернатора Калифорнии Гэвина Ньюсома и министра транспорта США Пита Буттиджича. Ньюсом уже заявил, что поддержит Харрис.

"Сильная, бесстрашная, упорная. Сейчас, когда на кону стоит наша демократия и наше будущее, никто лучше вице-президента Камалы Харрис не сможет выступить против мрачных замыслов Дональда Трампа и направить нашу страну в более здоровое русло", — говорится в его заявлении.

За кандидатуру Харрис уже высказались супруги Клинтон — бывший президент и госсекретарь США. В заявлении, опубликованном в соцсети Х, Билл и Хиллари Клинтон написали: "Сейчас время поддержать Камалу Харрис и бороться со всем, что у нас есть, чтобы добиться ее избрания". Президентская чета решительно предупреждает о недопустимости победы Трампа. Мы пережили взлеты и падения, но ничто не заставляло волноваться нас за судьбу страны больше, чем угроза второго срока Трампа у власти".

В адрес Харрис уже успел высказаться и Дональд Трамп. Отвечая на вопрос CNN, Трамп заявил, что победить вице-президента Харрис ему будет ещё проще, чем Байдена.

Сообщалось, что действующий глава США Джо Байден заявил, что снимает свою кандидатуру с выборов президента По его словам, несмотря на выход из предвыборной гонки, он останется на посту до конца своего срока. Байден предложил выбрать кандидатом от Демократической партии вице-президента США Камалу Харрис.

Выборы президента США пройдут 5 ноября.