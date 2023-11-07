Кальянный табак и сигареты на миллиард тенге уничтожили в Алматы

В Алматы прокурорами уничтожено конфискованное имущество на сумму более 1 млрд тенге, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на генеральную прокуратуру.

"Прокурорами Алматы исполнен приговор в части уничтожения конфискованного имущества на сумму более 1 млрд. тенге. В частности, уничтожены предметы экономической контрабанды, более 83 тонн кальянного табака марки "Serbetli" и 1 млн пачек сигарет марки "Milano", - говорится в сообщении.

При координации прокуратуры решение суда исполнено путем утилизации указанных вещественных доказательств.