Калорийные огурцы и гелиевый маникюр повара – бизнес "завалили" штрафами

С начала года на 300% увеличилось количество штрафов в отношении индивидуальных предпринимателей, занятых в сфере общественного питания. Об этом заявили в Ассоциации розничной торговли и общественного питания, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Ассоциация требует разграничить ответственность по статье 425 части первой Кодекса РК "Об административных правонарушениях". Согласно этой статье, за нарушение санитарно-эпидемиологических норм ответственность могут нести как физические лица, так и индивидуальные предприниматели. При этом, как утверждают сами предприниматели, при проверках объектов питания к ответственности привлекают только бизнес. А минимальный штраф составляет 840 тысяч тенге.

"Предприниматель принял все меры, обеспечил свой персонал всеми материально-техническими средствами. В таких случаях ответственность должна быть на самих сотрудниках. Однако практика именно города Астаны складывается так, что привлекают к ответственности исключительно предпринимателей. Я так полагаю, что имеет место наполнение бюджета штрафами. Потому что штраф на физлицо 15 МРП, а на индивидуального предпринимателя – от 230 МРП за любое малейшее нарушение", - рассказала вице-президент Ассоциации розничной торговли и общественного питания РК Марина Лаптева.

При этом она утверждает, что большинство штрафов наложены на незначительные нарушения.

"Это не только просрочка или нарушение товарного соседства, это скол на кафеле, на посуде. Есть один предприниматель, которого оштрафовали даже за гель на руках повара, несмотря на то, что повар был в перчатках. Это такие элементарные нарушения. Есть пример в Караганде, когда нарушение поставили за повышение калорийности огурца. У нас просто пошли добывать штрафы", - сказала Лаптева.

Она добавила, что СЭС считает существенным нарушением неправильную установку вытяжки и штрафует за это не руководство школы, а арендатора столовой, который должен выложить из своего кармана за этот "промах" строителей более одного миллиона тенге.

Также штрафы выписываются за отсутствие санэпидзаключения помещения, которое арендовали предприниматели. При этом не учитывается, что школа новая и ещё не принята.

Есть даже штраф за переполненность школы. Штрафы также были выписаны за то, что то, что содержание дезсредства в рабочем растворе составлял 0,0014% при норме 0,0015%, за то, что столовая посуда на подносах хранится росыпью, местами порван линолеум.

Всего, с начала года только по Астане уже составлено 110 протоколов в отношении предпринимателей. В целом по республике сумма штрафов составила сотни миллионов. Штрафов стало больше на 300% по сравнению с прошлым годом. Предприниматели ожидают, что к концу года сумма штрафов составит миллиарды тенге.