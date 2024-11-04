"Калькулятор смерти" собираются применять врачи в Великобритании

Сстало известно, что работники британских больниц начнут использовать "калькулятор смерти". На основе искусственного интеллекта он сможет предсказывать дату смерти пациентов. Эта программа, как утверждается, поможет выявлять людей, находящихся в группе риска, еще до того, как проявятся симптомы заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.

О необычном нововведении стало известно из публикации издания

По его информации, "калькулятор" будет предсказывать дату смерти пациентов, основываясь на данных электрокардиограммы (ЭКГ). На основе ее результатов ИИ выявляет скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить.

Также, согласно данным ученых, данная программа может определить риск смерти человека в течение 10 лет после ЭКГ, вероятность определения составляет 78%.