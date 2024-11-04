"Калькулятор смерти" собираются применять врачи в Великобритании
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
Сстало известно, что работники британских больниц начнут использовать "калькулятор смерти". На основе искусственного интеллекта он сможет предсказывать дату смерти пациентов. Эта программа, как утверждается, поможет выявлять людей, находящихся в группе риска, еще до того, как проявятся симптомы заболевания, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Daily Mail.
О необычном нововведении стало известно из публикации издания
По его информации, "калькулятор" будет предсказывать дату смерти пациентов, основываясь на данных электрокардиограммы (ЭКГ). На основе ее результатов ИИ выявляет скрытые проблемы со здоровьем, которые врачи могут не заметить.
Также, согласно данным ученых, данная программа может определить риск смерти человека в течение 10 лет после ЭКГ, вероятность определения составляет 78%.
Самое читаемое
- Гололёд и туман: штормовое предупреждение объявлено в Астане и большинстве регионов
- Студентку арестовали после "голого протеста" в Иране
- Открываю двери без ключа: сотрудники КНБ стали звёздами соцсетей
- Похитил деньги рабочих: в отношении директора ТОО "Кезби" возбуждено уголовное дело
- Аида Балаева высказалась о фильмах с казахским дубляжом