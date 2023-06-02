Какую зарплату получают казахстанцы в реальности, попытались ответить в Бюро нацстатистики

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Заработные платы казахстанцев начинаются от 70 тысяч тенге и могут превышать два миллиона тенге в зависимости от сферы работы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Жандос Шаймарданов.

"В Нацстатистики мы рассчитываем заработную плату, исходя из информации, которую мы получаем от предприятий ежеквартально. Мы получаем несколько показателей, один их них это фонд оплаты труда и количество занятых работников на предприятии. Заработную плату мы можем смотреть отдельно по предприятию и в разрезе регионов и отраслей. Это среднеарифметический показатель. На самом деле диапазон очень большой. Минимальную заработную плату, 70 тысяч тенге у нас получает около 5-6% работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, у них заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион и два миллиона в месяц. И больше", - рассказал он.

Депутат Юлия Кучинская возмутилась тем, что в данных официальной статистики по заработной плате казахстанцев есть большие расхождения. По её словам, заявленная Бюро нацстатистики средняя зарплата в 340 тысяч тенге не является реальной. Мажилисвумен заявила, что казахстанцы живут намного беднее.

"Средний уровень зарплаты (по данным Бюро нацстатистики - Авт.) - 340 тысяч тенге. Я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую зарплату. В реальности она в 3-4 раза меньше у большей части населения", - сказала Кучинская.

По ее словам, если посмотреть на официальную статистику, то, кажется, что "мы живем просто в разном Казахстане". Это она так описала работу Бюро национальности статистики.