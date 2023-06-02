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nur.kz Сегодня, 13:36
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Сегодня, 13:36
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Фото: nur.kz

Какую зарплату получают казахстанцы в реальности, попытались ответить в Бюро нацстатистики

Заработные платы казахстанцев начинаются от 70 тысяч тенге и могут превышать два миллиона тенге в зависимости от сферы работы, передает BaigeNews.kz. Об этом сообщил руководитель Бюро национальной статистики Жандос Шаймарданов.

"В Нацстатистики мы рассчитываем заработную плату, исходя из информации, которую мы получаем от предприятий ежеквартально. Мы получаем несколько показателей, один их них это фонд оплаты труда и количество занятых работников на предприятии. Заработную плату мы можем смотреть отдельно по предприятию и в разрезе регионов и отраслей. Это среднеарифметический показатель. На самом деле диапазон очень большой. Минимальную заработную плату, 70 тысяч тенге у нас получает около 5-6% работников предприятий. На верхней границе, то есть топ-5 наиболее высокооплачиваемых работников, у них заработные платы начинаются от 565 тысяч тенге и выше. Есть и миллион и два миллиона в месяц. И больше", - рассказал он.

Депутат Юлия Кучинская возмутилась тем, что в данных официальной статистики по заработной плате казахстанцев есть большие расхождения. По её словам, заявленная Бюро нацстатистики средняя зарплата в 340 тысяч тенге не является реальной. Мажилисвумен заявила, что казахстанцы живут намного беднее.  

"Средний уровень зарплаты (по данным Бюро нацстатистики - Авт.) - 340 тысяч тенге. Я, например, сильно сомневаюсь, что большая часть населения сегодня имеет такую зарплату. В реальности она в 3-4 раза меньше у большей части населения", - сказала Кучинская. 

По ее словам, если посмотреть на официальную статистику, то, кажется, что "мы живем просто в разном Казахстане". Это она так описала работу Бюро национальности статистики.

"По итогам первого квартала медианная зарплата составила 225 тысяч тенге. И вот эта разница между 340 и 225 тысячами тенге складывается из того, что - есть работники, которые получают высокие зарплаты. Особенно в горнодобывающем секторе. В нефтедобывающей промышленности средняя зарплата составляет 766 тысяч тенге, это в 2,2 раза выше, чем в среднем по экономике. В тоже время в ряде других отраслей, например, в сельском хозяйстве, там заработные планы намного ниже. По итогам первого квартала средняя заработная плата в сельском хозяйстве составила 179 тысяч тенге. Это в 1,5 раза ниже, чем в среднем по экономике", - попытался объяснить глава Бюро Жандос Шаймарданов.

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Сегодня, 13:36
226
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