Какую выгоду Казахстан получает от членства в ОДКБ

В эти дни Астана вновь стала площадкой для важного международного события – для участия в заседании Совета коллективной безопасности ОДКБ прибыли президенты Беларуси, Кыргызстана, России, Таджикистана. Лидеры обменялись мнениями по актуальным проблемам международной и региональной безопасности, а также обсудили основные итоги деятельности ОДКБ в текущем году под председательством Казахстана. Казахстанские политологи и аналитики в беседе с корреспондентом BaigeNews.kz объяснили, чем выгодно Казахстану участие в этой организации и какие задачи были решены за год.

Политолог Айдар Амребаев отметил, что вступление любой страны в ту или иную международную организацию преследует главную цель – защиту своих национальных интересов и их продвижения в различных контекстах.

"Эта организация создана для обеспечения коллективной безопасности стран-участниц. Для Казахстана это имеет значение в контексте сохранения незыблемой территориальной целостности нашей страны и, конечно, обеспечения независимости государства. И в этом плане, ОДКБ - это не просто военное партнерство, это уникальный механизм, объединяющий разнообразные усилия и ресурсы для защиты суверенитета и территориальной целостности наших государств", - сказал он.

Вместе с тем политолог отметил, что все задачи, которые стояли в период председательства Казахстана в ОДКБ в этом году, были выполнены: проведены согласования военных доктрин, военные учения, программы обучения и мобилизации личного состава коллективных сил оперативного реагирования, совещания руководителей смежных ведомств стран-участниц ОДКБ.

Традиционно важным для региона Центральной Азии является укрепление южных границ стран ОДКБ, недопущение незаконного пересечения границ региона деструктивными и радикальными структурами, осуществление превентивных мероприятий по недопущению наркотрафика.

"Имеется в виду таджикско-афганская и узбекско-афганская границы. Там всё-таки сохраняется опасность пересечения границы террористическими и радикальными группировками. Несмотря на то, что в наших государствах правительство талибов исключено из перечня террористических организаций, все же сохраняются опасения из-за наличия в этой стране внутреннего противостояния разных этнических и социальных групп, в том числе, радикального толка", - заметил эксперт.

Помимо этого, Айдар Амребаев предположил, что в рамках саммита были обсуждены вопросы текущей эскалации напряженности на украинском театре военных действий.

"Администрация США разрешила использование ракеты дальнего радиуса действия по территории Российской Федерации. В ответ Российская Федерация испытала ракету "Орешник". Эскалация напряженности влияет на безопасность на всем пространстве Большой Евразии", - сказал Амребаев.

Айдар Амребаев считает, что в такой тревожной ситуации нужно приложить максимум усилий для того, чтобы способствовать мирным переговорам между противоборствующими сторонами.

"Мне кажется, что в целом на этом заседании главы государств-членов ОДКБ обсудили широкий круг вопросов не только деятельности самой организации, но и региональный контекст безопасности в Евразии в целом. Следует ожидать, что лидеры стран-участниц ОДКБ выскажутся по этому поводу. Может быть, будут предложены какие-то превентивные механизмы для того, чтобы предотвратить потенциальные угрозы и риски", - сказал политолог.

Итоги председательствования в ОДКБ

Ведущий аналитик Института Евразийской интеграции Нуралы Камал отметил значимость консолидации усилий стран-участников ОДКБ в свете новых вызовов, с которыми сталкивается региональная и глобальная безопасность. По его мнению, год председательства Казахстана в этой организации показал, насколько критически важна сплоченность стран. Организация сталкивается с давлением как извне, так и изнутри, что требует усиления роли стран-лидеров.

"Казахстан в данной ситуации стал не только инициатором ключевых решений, но и гарантировал их реализацию, что позволяет сохранять устойчивость механизма коллективной безопасности", - отметил эксперт.

Он подчеркнул, что на повестке дня остаются угрозы, исходящие из нестабильного Афганистана.

Камал объяснил, что производство опия в Афганистане составляет около 80% мирового объема и подпитывает транснациональные наркоканалы, которые проходят через Центральную Азию, достигая России и Европы.

Вместе с наркотрафиком сохраняется активность экстремистских группировок, включая ячейки ИГИЛ. Эта угроза усугубляется слабым контролем со стороны нового правительства Афганистана, которое, хотя и ищет легитимации на международной арене, пока не может обеспечить реальную безопасность.

Аналитик также акцентировал внимание на том, что безопасность региона невозможна без комплексного подхода. Необходимо борьба не только с терроризмом, но и с нелегальным оборотом оружия. Афганско-иранская граница, где в прошлом году произошли боевые столкновения с применением артиллерии, остается одним из источников напряженности.

Казахстан завершил работу над межгосударственной программой по укреплению таджикско-афганской границы и стал примером для других стран региона, показывая, как локальные инициативы могут влиять на решение глобальных вызовов. Эти усилия по созданию барьеров для возможных угроз не только предотвращают кризисы, но и укрепляют доверие между государствами-участниками.

"На фоне геополитических изменений, включая де-факто приостановку участия Армении в организации, Казахстан проявил значительные усилия для сохранения единства ОДКБ. Проведение 60 мероприятий, включая учения и совершенствование механизмов, направленных на борьбу с терроризмом, наркотрафиком и киберугрозами, подчеркивает эффективность председательства Казахстана", - сказал эксперт.

Тем не менее, как отметил Нуралы Камал, внутренние разногласия остаются вызовом, требующим поиска новых подходов к интеграции интересов стран-участниц. Казахстан доказал, что председательство в ОДКБ может быть не только технической функцией, но и возможностью для активного лидерства. В условиях геополитической нестабильности стране удалось не только удержать организацию на плаву, но и укрепить её роль как ключевого игрока в системе региональной безопасности.