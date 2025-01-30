В Нацбанке Казахстана сообщили о начислении в ЕНПФ очередных целевых требований для детей до 18 лет по программе "Нацфонд – детям", передаёт BaigeNews.kz.

"В рамках программы "Нацфонд – детям" начислено по 129,38 доллара на счёт каждого ребёнка. Общие начисления всем участникам программы составили 888,8 миллиона долларов. На конец 2024 года общее количество участников программы составило 6 921 035 детей", - отметили в Нацбанке.

Напомним, впервые целевые требования по программе "Национальный фонд – детям" были начислены в 2024 году. Каждому ребёнку распределено по 100,52 доллара.

Ежегодная сумма начислений напрямую зависит от объёма валютных активов Нацфонда и его долгосрочного инвестиционного дохода. Они формируются ежегодно за счёт половины долгосрочного инвестиционного дохода Нацфонда. При этом средства, начисленные на счета детей в предыдущие годы, продолжают инвестироваться в портфеле Нацфонда до достижения ребенком 18 лет и приносить дополнительный доход.

Общая накопленная сумма за два года реализации программы составила 232,94 доллара на ребёнка. Информация будет доступна 31 января в мобильном приложении электронного правительства eGov mobile и сайте kids.enpf.kz.