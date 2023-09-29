Какую роль для Казахстана и Центральной Азии сыграет визит Токаева в Германию?

Глава государства Касым-Жомарт Токаев сейчас находится с официальным визитом в Германии. О том, какое значение эта поездка имеет для казахстанцев, поинтересовалась корреспондент BaigeNews.kz у директора Института прикладных этнополитических исследований Талгата Калиева.

Эксперт уверен в плодотворности и продуктивности нынешнего визита Токаева в Германию. По его словам, визит президента в Германию имеет первоочередное значение, поскольку Германия является локомотивом всей экономики Евросоюза. С точки зрения экономического партнёрства с западом для нас взаимоотношения с ФРГ чрезвычайно важны.

Калиев подчеркнул, что данный визит Токаева является ответным на недавний государственный визит федерального президента Германии Франка-Вальтера Штайнмайера в Казахстан, в ходе которого последний посетил порт Курык и лично ознакомился с его работой. Это, по словам эксперта, демонстрирует то внимание и значение, которое уделяет Германия и вся Европа в лице Германии Транскаспийскому транспортному коридору и перспективам его расширения. Поскольку он должен связать Китай и страны Евросоюза в обход России, которая находится под санкциями.

"С этой точки зрения, я думаю, важным является налаживание сотрудничества через привлечение инвестиций в модернизацию нашей транспортной инфраструктуры, расширение пропускной способности транспортного коридора. Это чрезвычайно долгосрочное и перспективное направление, которое даст мощный экономический эффект не только Казахстану, но и всему Центральноазиатскому региону, Южному Кавказу и Турции", - поделился мнением Калиев.

Он рекомендует рассматривать данный визит в первую очередь с точки зрения экономических перспектив и привлечения инвестиций в отечественную экономику.

"До сих пор главным партнёром Германии на постсоветском пространстве была Россия. Сейчас, когда Россия утратила позиции, для Германии и всего Евросоюза возникает необходимость замещения. И все остальные страны также будут ориентироваться на поведение Германии, поскольку это будет открывать новые перспективы, расширять потенциал казахстанской экономики", - заметил Калиев.

Эксперт считает, что сотрудничество Казахстана и Германии во многом повысит репутацию Казахстана во всём мировом сообществе. Если германский бизнес будет закрепляться в Казахстане, то все остальные, глядя на нашу страну, будут понимать, что здесь достаточно привлекательный и стабильный инвестиционный климат, с нами сотрудничать выгодно и перспективно.

Талгат Калиев уверен, в Казахстан придут передовые германские производители и бизнесмены.

"Огромное количество производств, которые сегодня были вынуждены уйти из России, будут искать способы замещения. Наш рынок нуждается в европейских технологиях и продуктах. Соответственно эти производства могут переместиться в Казахстан. Одновременно в области переработки также нам необходимы аграрные продукты, высокотехнологичные европейские производства и стандарты. Я думаю, что сейчас это будет чрезвычайно важно и полезно", - говорит он.

Упрощение визового режима важно не только для туризма

Во время переговоров с федеральным канцлером Германии Олафом Шольцем в расширенном составе Касым-Жомарт Токаев обратил внимание на возможности для упрощения визового режима в отношении граждан Казахстана. Талгат Калиев считает, что данная мера откроет огромные перспективы и возможности для казахстанцев.

C 2023 года Казахстан возобновил безвизовый режим для стран Евросоюза. Однако возможность облегчения визового режима для казахстанцев всё еще находится на рассмотрении ЕС. Сегодня получение шенгенской визы казахстанцами сопряжено массой сложностей. Туристам выдают только однократную визу. Европейская сторона в некоторых случаях запрашивает достаточно большое количество документов.

"Каждый раз оформлять такую визу это хлопотно и затратно. Это ограничивает уровень обычных коммуникаций между жителями Казахстана и Евросоюза. Когда люди собираются в отпуск, им проще выехать в страну, у которой установлен безвизовый режим или есть долгосрочная виза", - указал на проблему эксперт.

По его словам, Евросоюз – это не только туризм, любое посещение ЕС – это знакомство с инфраструктурой, стандартами, цивилизационными нормами, ценностями.