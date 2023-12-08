Какую работу над ошибками проводит Минэкологии в части реагирования на лесные пожары

Минэкологии Казахстана предлагает внести ряд поправок в законодательство, чтобы оперативно реагировать на лесные пожары, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

По словам главы министерства экологии и природных ресурсов РК Ерлана Нысанбаева, госорган утвердил алгоритм взаимодействия уполномоченных органов и организаций при реагировании на природные пожары, который предусматривает проведение оценки обстановки при лесном пожаре, на основании которой сотрудниками государственной лесной охраны и МЧС принимается совместное решение о привлечении дополнительных сил и средств в случае такой необходимости. Кроме того, упорядочен вопрос привлечения воздушных судов и подразделений Минобороны, МВД и КНБ, а также поэшелонное реагирование в случае осложнения ситуации.

"В целях повышения знаний и практических навыков по тушению лесных пожаров сотрудников государственной лесной охраны и лесных пожарных станций утверждены учебные программы - руководитель тушения лесного пожара и лесной пожарный. Совместным приказом утвержден план мероприятий по совершенствованию систем предупреждения и ликвидации лесных пожаров в части совершенствования законодательства с целью повышения эффективности, предупреждения и ликвидации лесных пожаров", - сказал он.

Нысанбаев сообщил, что министерство совместно с заинтересованными государственными органами разработали поправки в Лесной кодекс, Закон о гражданской защите, а также Закон о госзакупках.

В настоящее время поправки проходят процедуру согласования в установленном порядке.

По словам министра, проведена ревизия подзаконных актов. В результате, для повышения оснащенности лесовладельцев противопожарной техникой и оборудованием пересмотрены соответствующие нормы и нормативы. Также, разработаны поправки в Правила пожарной безопасности в лесах и Положения о лесной пожарной станции, в части повышения требований к физическим и юридическим лицам при пользовании лесных ресурсов и посещении лесного фонда. Проект приказа находится на согласовании в заинтересованных государственных органах.

"Одной из главных причин низкой эффективности борьбы с лесными пожарами является низкая обеспеченность техникой на уровне 68% от норм, при этом более 60% имеющейся техники подлежит списанию. В этой связи в рамках Комплексного плана первоочередных мер в сфере гражданской защиты на 2023 - 2027 годы для материально-технического обеспечения природоохранных учреждений предусмотрены средства в сумме 68,6 млрд тенге. В текущем году на указанные цели выделено 13,4 млрд тенге на приобретение 340 единиц специальных транспортных средств, 655 единиц дополнительного противопожарного оборудования", - сообщил он.

Кроме того, по словам Нысанбаева, за счет резерва правительства приобретены 4405 комплектов средств защиты и противопожарной одежды. На 2024 год на обновление материально-технической базы природоохранных учреждений из республиканского бюджета выделено 6,3 млрд тенге и на авиапатрулирование гослесфонда 8,9 млрд тенге.