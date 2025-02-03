В этом году в Казахстане и на всем постсоветском пространстве празднуют памятную дату — 80-летие Победы в Великой Отечественной войне. О мероприятиях, приуроченных к этому событию, а также о поддержке, оказываемой ветеранам, в интервью BaigeNews.kz рассказал заместитель руководителя ГУ "Управление координации занятости и социальных программ Акмолинской области" Ерлан Мухамедин.

— Ерлан Кыздарбекович, какие социальные выплаты будут предоставлены ветеранам в этом году в Акмолинской области?

— На сегодняшний день в Акмолинской области проживают пять ветеранов Великой Отечественной войны. Они живут в городах Кокшетау, Косшы, а также в Бурабайском и Жаксынском районах и селе Буланды. Их возраст варьируется от 98 до 100 лет.

Из средств местного бюджета предусмотрено возмещение стоимости санаторно-курортного лечения для ветеранов один раз в год в сумме до 40 месячных расчетных показателей. В этом году эта сумма составляет 157 280 тенге. Дополнительно возмещается стоимость проезда на лечение в размере до 20 месячных расчетных показателей, что составляет 78 640 тенге.

Кроме того, один раз в год возмещаются расходы на зубопротезирование. В этом году сумма возмещения для ветеранов в Кокшетау составляет 117 000 тенге.

Каждый район самостоятельно утверждает свои правила социальной поддержки ветеранов. Так, в Кокшетау и Буландинском районе возмещение коммунальных услуг осуществляется в полном объеме — на 100 %. В Жаксынском и Бурабайском районах возмещение коммунальных услуг ограничено пятью месячными расчетными показателями, что составляет 19 660 тенге ежемесячно.

Отмечу, что 9 мая прошлого года ветераны Великой Отечественной войны получили по три миллиона тенге. В 2023 году сумма составила по полтора миллиона тенге, а в этом году планируется предоставить пять миллионов тенге участникам войны.

— Какие культурные и просветительские мероприятия будут проведены на тему Великой Отечественной войны?

В связи с возрастом ветеранов, понятно, что все мероприятия они не смогут посетить, но к этой дате у нас разработан план мероприятий по празднованию 80-летия Победы в Великой Отечественной войне. Областной план утвержден. И, в этом году запланировано проведение церемонии награждения ветеранов Великой Отечественной войны.

Будут организованы праздничные концерты с участием творческих коллективов, посвященные 80-летию Победы, областные конкурсы, соревнования, акции по раздаче патриотических лент, церемонии возложения цветов, а также встречи с молодежью.

Кроме того, планируются такие мероприятия, как издание книг и их презентации, посвященные казахстанцам — участникам Великой Отечественной войны. В рамках культурной программы пройдут турниры по боксу, а также турниры по казакша куресу.

Кроме основных мероприятий в городах также запланированы различные мероприятия на базе образовательных учреждений. Это патриотические диктанты, виртуальные туры, живые уроки, внеклассные мероприятия, направленные на воспитание патриотизма.

На базе учреждений культуры будут проводиться спортивные мероприятия, а также активно включатся волонтерские движения, например, акции по уборке снега в домах ветеранов. Молодежь примет участие в уроках мужества, проведении круглых столов, тематических вечеров с приглашением ветеранов и тружеников тыла.

Также будет организована раздача продуктовых корзин ветеранам и посещение исторических достопримечательностей.

фото: пресс-служба акимата Акмолинской обл.

— Как воспринимают помощь ветераны и что, по их мнению, можно улучшить?

Они очень благодарны за внимание. Им приятно, что о них не забывают. Им гораздо больше нужно именно внимание — поговорить, встретиться, пообщаться, особенно с молодежью. Что касается социальной помощи, от них конкретных предложений не поступало. У нас есть категории граждан, такие как афганцы и чернобыльцы, которые периодически просят индексацию и другие подобные меры.

— Что делает Совет ветеранов в Акмолинской области? Кому они помогают и как защищают интересы ветеранов?

В каждом районе есть совет ветеранов, который защищает интересы пенсионеров, в том числе участников Великой Отечественной войны. На всех мероприятиях всегда присутствуют представители ветеранской организации, которые активно отстаивают права ветеранов.

При разработке мероприятий, составлении отчетов и других вопросах мы всегда учитываем их инициативы. В этом году, по инициативе Совета ветеранов, было принято решение расширить меры поддержки.

Ранее проезд пенсионеров был ограничен определенной категорией, но с этого года из местного бюджета выделяются средства на проезд в районы и города. Также возмещается стоимость проезда и услуг пассажирских автобусов.

Что касается санаторно-курортного лечения, если раньше не все категории пенсионеров могли воспользоваться этой поддержкой, то теперь с этого года введена программа по которой все пенсионеры имеют право на санаторно-курортное лечение раз в два года. В рамках этой программы они могут получить возмещение за проезд и лечение. Причем лечение оплачивается на основании расчетных показателей.

Ранее такие возможности были доступны только жителям крупных городов, а теперь, по поручению областных властей, эта программа распространяется на все районы.