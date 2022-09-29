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Какую помощь получат пенсионеры ко Дню пожилых людей в Астане Сегодня, 20:32
402

Какую помощь получат пенсионеры ко Дню пожилых людей в Астане

В честь Дня пожилых людей более 91 тысячи пенсионеров, проживающих в Астане, получат единовременные социальные выплаты, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт акимата.

"К 1 октября 91 672 пенсионерам по возрасту и лицам пенсионного возраста из числа получателей минимального размера пенсии предусмотрена единовременная социальная помощь в размере 2,5 МРП (7950 тенге). Общая сумма выплат составит почти 730 миллионов тенге", - сообщили в акимате.

Выплата производится на основании списков департамента "Межведомственный расчетный центр социальных выплат" – филиала НАО "Госкорпорация "Правительство для граждан" по городу Астана получателям пенсий по возрасту, зарегистрированным и постоянно проживающим в столице.

Деньги будут перечислены до 3 октября включительно.

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#финансы #пенсионные выплаты #Астана
Журналист
Сегодня, 20:32
402
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