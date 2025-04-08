Какую помощь окажут ветеранам в честь Дня Победы в Шымкенте
Выплаты получит 1 994 человека.
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Жителям Шымкента окажут единовременную социальную помощь в честь 7 мая – Дня защитника Отечества и 9 мая – Дня Победы, передаёт BaigeNews.kz.
В акимате города сообщили, что 166 гражданам, приравненным к ветеранам ВОВ, перечислят про 45 МРП (176 940 тенге). Участникам и инвалидам ВОВ будет оказана финансовая социальная помощь в размере 1 272 МРП или 5 001 504 тенге. Её получат два человека.
Выплата труженикам тыла составит 15 МРП или 58 980 тенге. В этой группе 1 586 человек. Вдовам инвалидов ВОВ перечислят также по 58 980 тенге. Таких граждан в Шымкенте 70 человек.
Семьям погибших военнослужащих также, согласно решению маслихата города, положено по 58 980 тенге. Выплаты получит 170 человек.
Общая сумма единовременной социальной помощи на 1 994 человека составит 147,1 миллиона тенге.
Ранее сообщалось о том, как помогают ветеранам Великой Отечественной войны в Абайской области.
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