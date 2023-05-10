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  • Какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео
pixabay.com Сегодня, 22:38
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Сегодня, 22:38
197
Фото: pixabay.com

Какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео

Стало известно, какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В соответствии с Законом "О правоохранительной службе" наследникам погибшего сотрудника Курманбекова Арслана будет выплачена единовременная компенсация в размере 60-месячного его денежного содержания (за пять лет) - порядка 13 миллионов тенге. Будет выплачена компенсация расходов на погребение в размере 600 тысяч тенге. Все расходы на погребение взяты на себя департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы", - сообщили в МЧС.

В администрацию президента внесено представление о награждении пожарного Курманбекова.

Кроме того, в адрес акимата Алматы направили ходатайство о рассмотрении возможности выделить жильё матери Курманбекова в порядке социальной помощи.

Прорабатываются вопросы оказания иной дополнительной помощи.

Напомним, Арслан Курманбеков был составе оперативной группы, которая ликвидировала огонь на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. На мужчину упал ствол горящего дерева.

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Сегодня, 22:38
197
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