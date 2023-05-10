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Стало известно, какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.

"В соответствии с Законом "О правоохранительной службе" наследникам погибшего сотрудника Курманбекова Арслана будет выплачена единовременная компенсация в размере 60-месячного его денежного содержания (за пять лет) - порядка 13 миллионов тенге. Будет выплачена компенсация расходов на погребение в размере 600 тысяч тенге. Все расходы на погребение взяты на себя департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы", - сообщили в МЧС.

В администрацию президента внесено представление о награждении пожарного Курманбекова.

Кроме того, в адрес акимата Алматы направили ходатайство о рассмотрении возможности выделить жильё матери Курманбекова в порядке социальной помощи.

Прорабатываются вопросы оказания иной дополнительной помощи.

Напомним, Арслан Курманбеков был составе оперативной группы, которая ликвидировала огонь на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. На мужчину упал ствол горящего дерева.