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Какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео
Стало известно, какую помощь окажут семье пожарного, погибшего при тушении огня на Медео, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу МЧС РК.
"В соответствии с Законом "О правоохранительной службе" наследникам погибшего сотрудника Курманбекова Арслана будет выплачена единовременная компенсация в размере 60-месячного его денежного содержания (за пять лет) - порядка 13 миллионов тенге. Будет выплачена компенсация расходов на погребение в размере 600 тысяч тенге. Все расходы на погребение взяты на себя департаментом по чрезвычайным ситуациям Алматы", - сообщили в МЧС.
В администрацию президента внесено представление о награждении пожарного Курманбекова.
Кроме того, в адрес акимата Алматы направили ходатайство о рассмотрении возможности выделить жильё матери Курманбекова в порядке социальной помощи.
Прорабатываются вопросы оказания иной дополнительной помощи.
Напомним, Арслан Курманбеков был составе оперативной группы, которая ликвидировала огонь на территории Иле-Алатауского государственного национального природного парка. На мужчину упал ствол горящего дерева.
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