Какую помощь окажут пострадавшим от степного пожара в Карагандинской области

Фермерские хозяйства пострадавшего от пожара Каркаралинского района Карагандинской области объехал глава Управления сельского хозяйства Саят Мусин. Он встретился с их руководителями, чтобы узнать о последствиях стихии, передаёт BaigeNews.kz.

Огонь, по предварительным данным, распространился на 35 тысяч гектаров.

В селе Теректы пострадала одна зимовка. Сгорело около 300 тонн сена. Ущерб будет полностью возмещён.

"На одной из зимовок в селе Теректы сгорело 300 тонн сена. На остальных горения сена и гибели скота не зарегистрировано. Будет оказана вся необходимая помощь", – сообщил Саят Мусин.

На совещании в штабе под руководством заместителя акима Карагандинской области Ораза Таурбекова, главы Каркаралинского района Адильжана Аргынова также обсудили меры, которые необходимо предпринять для ликвидации последствий пожара.

Ораз Таурбеков сказал собравшимся фермерам, что по поручению акима области будет оказана помощь, для этого создана специальная комиссия.