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  • Какую помощь окажет "Экибастузтеплоэнерго" пострадавшим от аварий на теплосетях
Какую помощь окажет "Экибастузтеплоэнерго" пострадавшим от аварий на теплосетях Сегодня, 17:06
159
Сегодня, 17:06
159

Какую помощь окажет "Экибастузтеплоэнерго" пострадавшим от аварий на теплосетях

В компании "Экибастузтеплоэнерго" сообщили, какую помощь готовы оказать жителям города, чья собственность пострадала от ЧП с теплоснабжением, передаёт BaigeNews.kz.

"Компания берёт на себя ответственность и произведёт замену теплового оборудования в виде батарей и внутридомовых труб, а также восстановит все участки в домах, испорченные во время порывов", - сообщили в ТОО "Экибастузтеплоэнерго".

Напомним, ночью 27 ноября из-за ложных показаний датчиков давления обратной сетевой воды оперативным персоналом экибастузской ТЭЦ были включены два дополнительных подпиточных насоса, что вкупе с высоким износом и повышением давления в прямом и обратном трубопроводе тепловой сети привело к множественным повреждениям в тепловых сетях. В первые же часы было зафиксировано свыше 70 порывов.

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#Экибастуз #теплоснабжение
BaigeNews.kz
Сегодня, 17:06
159
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