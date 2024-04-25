Паводки-2024: какую помощь оказали пострадавшим

Министерством труда и социальной защиты населения нашей страны оказывается комплекс мер поддержки казахстанцам, пострадавшим от паводков, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу ведомства.

Так, продлены сроки назначения адресной социальной помощи и переосвидетельствования группы инвалидности, трудоустроенные на субсидируемые рабочие места, получают заработную плату без изменений, а заемщикам по программе молодежного микрокредитования будет предоставлена отсрочка платежей по полученным кредитам. Всего мерами поддержки от ведомства охвачено 15 475 человек.

В городах и районах, где объявлен режим ЧС, осуществлено автоматическое назначение адресной социальной помощи 5,3 тыс. семьям без их обращения в госорганы.

Также на период действия режима ЧС автоматически продлены сроки переосвидетельствования для более 2,2 тыс. лиц с инвалидностью, всего этой мерой планируется охватить порядка 4 тыс. человек, в том числе и детей. Выплаты пособий по инвалидности осуществляются по ранее установленным группам.

На период действия чрезвычайной ситуации заработная плата порядка 8 тыс. безработным лицам, трудоустроенным на субсидируемые рабочие места в районах и городах, где объявлен режим ЧС, будет выплачиваться центрами трудовой мобильности без истребования сведений от работодателей.

Заемщикам по программе молодежного микрокредитования, пострадавшим от паводков, будет предоставлена отсрочка платежей по микрокредитам, а также рассмотрены иные меры государственной поддержки. Все платежи по графикам 2024 года будут распределяться равномерными долями на последующие платежи с 2025 года до конца срока финансирования.

Кроме того, Министерством труда и социальной защиты населения совместно с Министерством цифрового развития, инноваций и аэрокосмической промышленности в мобильном приложении Электронного правительства реализован функционал подачи заявлений на возмещение ущерба, причиненного в результате паводков.