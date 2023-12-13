Какую погоду прогнозируют синоптики 16 декабря в Казахстане

В предстоящие трое суток в большинстве областей Казахстана все еще сохранится ясная погода без осадков, но морозы постепенно начнут отступать, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на Казгидромет.

Центр Арктического антициклона, как отметили синоптики, установится над востоком Казахстана, в связи, с чем здесь будут сохраняться низкие, морозные температуры.

"15-16 декабря с прохождением атмосферных фронтальных разделов на западе, юге и юго-востоке страны пройдет снег. На западе, юге и юго-востоке республики ожидается усиление ветра, низовая метель, в горных районах туманы, на западе республики - пыльная буря", - говорится в сообщении.

Прогнозируется постепенное повышение температуры воздуха ночью: на западе до 5-15 мороза, на северо-западе и в центре до 10-25 мороза, на севере до 17-28 мороза, на юге до 5-18 мороза, на юго-востоке до 10-25 мороза, на востоке Казахстана сохраняются морозы 30-40 градусов.