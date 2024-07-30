Какую ответственность несут родители мопедистов-подростков за нарушение ПДД

Министр внутренних дел Ержан Саденов заявил, что с начала года 39 тыс водителей мопедов привлечены к административной ответственности, передаёт BaigeNews.kz.

Ержан Саденов сообщил, что мопеды в основном популярны среди курьеров и молодежи.

"Сейчас принимаются законодательные меры. Во-первых, все мопеды буду регистрироваться, затем будут выдаваться госномера, и необходимо будет получить водительское удостоверение. В настоящее время законопроект находится в Сенате. На сегодняшний день 39 тысяч водителей привлечено к адмответственности, среди них 202 родителя за подростков. На штраф стоянки водворены более 5 тыс мопедов за нарушение ПДД", - сообщил он.

Ранее председатель комитета административной полиции Кайсар Султанбаев объяснил, как будет проходить регистрация мопедов в Казахстане.