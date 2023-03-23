Какую опасность несёт гастрит, рассказал казахстанский врач

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Врач с богатым клиническим опытом, эндоскопист, хирург-гастроэнтеролог Сатыбалды Музафаров утверждает, что гастрит никогда не вызывает боли, но приводит ко многим опасным заболеваниям желудочно-кишечного тракта. Многие, к сожалению, не обращают внимание на такие, казалось бы, безобидные симптомы, как изжога, икота, отрыжка, тошнота, плохой запах изо рта, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на пресс-службу Минздрава РК.

По данным экспертов Всемирной организации здравоохранения, патологии органов пищеварения растут в геометрической прогрессии. Не чувствуя болевых симптомов, пациенты часто пренебрегают элементарной профилактикой и не обследуются. Обращаются на острых или поздних хронических стадиях, когда докторам приходится идти на радикальные меры.

Как отмечает Сатыбалды Музафаров, сегодня ГЭРБ (гастроэзофагеальная рефлюксная болезнь) объявлена ВОЗ болезнью XXI века, ее начали активно изучать в последнее десятилетие.

"Для гастрита характерен повторяющийся спонтанным образом заброс содержимого желудка (в некоторых случаях и из двенадцатиперстной кишки) в пищевод и дальше в ротовую полость. ГЭРБ может дать немало осложнений. Например, десять болезней со стороны бронхолегочной системы: бронхиальная астма, ХОБЛ (хроническая обструктивная болезнь легких), фиброз, сухой кашель и другие патологии дыхательных путей. ГЭРБ как причина бронхиальной астмы выявлена у более 50% обследованных пациентов. Со стороны лор-органов это фарингит, ларингит, синусит, частая ангина и даже рак гортани", — предупреждает доктор.

Он также отмечает, что среди непищеводных осложнений большая проблема остается в диагностике боли груди и нарушении ритма сердца.

По словам Сатыбалды Музафарова, кардиальный синдром ГЭРБ выявляется почти у 80% больных без фоновой кардиальной патологии.