  • 29 Августа, 12:43
  • BAIGENEWS
Яркую комету Нишимура можно будет увидеть в сентябре
Как в Жамбылской области уничтожили почти 50 тысяч вейпов
На 17% снизилась преступность в Казахстане - МВД
Водителя Кайрата Нуртаса оштрафовали
Александр Бублик проиграл в первом же матче на US Open
Елена Рыбакина разгромила соперницу на старте US Open-2023
Двукратный чемпион Африки перешёл в казахстанскую велокоманду
Cерная кислота разлилась в Экибастузе
44 солдата-срочника попали в больницу в Кокшетау
Казахстан не намерен подавать иск на МАГАТЭ - МИД РК
Минэнерго требует найти ресурсы для ликвидации пожара на месторождении в Мангистау
Какие ТЭЦ не готовы к отопительному сезону по запасам угля
Лучшую урожайность в этом году демонстрирует Туркестанская область
Тушить пожар в Наурузумском заповеднике помогают силы трех регионов РК
Смерть роженицы в Жанаозене: врачи получили строгий выговор
Казахстанского теннисиста подозревают в договорных матчах
В Астане резко выросла активность на рынке жилья

Какую музыку слушают казахстанцы в TikTok

Сегодня, 12:15
АВТОР
Подпишитесь на наш
Telegram-канал
и узнавайте новости первыми!
gq.ru Сегодня, 12:15
Сегодня, 12:15
116
Фото: gq.ru

TikTok подвел итоги самых популярных песен этого лета в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание the-steppe.

В рейтинг главных песен этого лета среди пользователей в Казахстане вошли произведения как международных, так и локальных музыкантов.

"Так, для казахстанских пользователей песней сезона стал трек "Чина" группы Ирина Кайратовна, а во всем мире — композиция If We Ever Broke Up певицы Мэй Стивенс.

В список любимых летних треков среди пользователей в Казахстане также попала песня французской исполнительницы Jain Makeba, посвященная известной южноафриканской певице и активистке Мириам Макебе и вдохновившая множество позитивных видео на платформе", - пишет издание.

Сообщество TikTok также вдохновил на творчество трек дуэта Galymzhan & Adil "Эта девочка", под который пользователи снимали романтичные видео. Между тем, в рейтинг вошли песни "Puerto-Rico" музыканта Kalifarniya, "Люби меня", "Коюп кой" и другие.

Самыми популярными песнями этого лета были названы If We Ever Broke Up Мэй Стивенс, What It Is исполнителя Doechii, girls like me don't cry и хит к-поп группы FIFTY FIFTY — Cupid – Twin Ver.

Наверх