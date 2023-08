Какую музыку слушают казахстанцы в TikTok

TikTok подвел итоги самых популярных песен этого лета в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на издание the-steppe.

В рейтинг главных песен этого лета среди пользователей в Казахстане вошли произведения как международных, так и локальных музыкантов.

"Так, для казахстанских пользователей песней сезона стал трек "Чина" группы Ирина Кайратовна, а во всем мире — композиция If We Ever Broke Up певицы Мэй Стивенс. В список любимых летних треков среди пользователей в Казахстане также попала песня французской исполнительницы Jain Makeba, посвященная известной южноафриканской певице и активистке Мириам Макебе и вдохновившая множество позитивных видео на платформе", - пишет издание.

Сообщество TikTok также вдохновил на творчество трек дуэта Galymzhan & Adil "Эта девочка", под который пользователи снимали романтичные видео. Между тем, в рейтинг вошли песни "Puerto-Rico" музыканта Kalifarniya, "Люби меня", "Коюп кой" и другие.

Самыми популярными песнями этого лета были названы If We Ever Broke Up Мэй Стивенс, What It Is исполнителя Doechii, girls like me don't cry и хит к-поп группы FIFTY FIFTY — Cupid – Twin Ver.