Какую компенсацию получили пострадавшие во время паводков бизнесмены в СКО

О том, какая помощь была оказана пострадавшему во время паводков бизнесу, рассказал аким Северо-Казахстанской области Гауез Нурмухамбетов, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

"По поручению Правительства сегодня в каждом районе, где прошли паводки, работает комиссия. Мы сегодня по этой комиссии пропустили через себя всех тех желающих, которые написали заявление. Это 107 субъектов малого и среднего бизнеса на общую сумму возмещения ущерба 3 миллиарда 300 миллионов тенге. Мы с Министерства национальной экономики по заявке получили 1 миллиард 600 миллионов тенге. Остаток мы планируем при получении выдать нашим заявителям", - сообщил глава региона.

Также Гауез Нурмухамбетов отметил, что в целом всем пострадавшим была оказана необходимая помощь и поддержка. Денежная компенсация выплачена в полном объёме.

"Все получили жильё, как мы и обещали. Новые дома построили благодаря финансовой помощи меценатов и слаженной работе строителей. В итоге в Петропавловске появился новый микрорайон "Бірлік". Там уже проживают 700 семей. Открыт детский сад, запланировано строительство школы. Кроме того, приобретены 1 394 квартиры для пострадавших", - сказал аким области.

Напомним, ранее сообщалось, что что делают для защиты от будущих паводков в Акмолинской области.