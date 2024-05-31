Какую главную проблему решит газификация в Павлодарской области

К реализации проекта газификации Павлодарской области активно приступили региональные чиновники и сотрудники Министерства энергетики Казахстана. Ведутся расчёты необходимых объёмов потребления топлива, прорабатывается вопрос с крупными предприятиями о возможности переоборудования производств. В первую очередь газификация коснётся жителей частного сектора. Этому очень рады экологи, передает корреспондент BaigeNews.kz.

Глава общественного объединения "Эком" Светлана Могилюк говорит, что вопрос газификации частного сектора Павлодара поднимали не раз на экологическом совете региона. В областном центре 17 тысяч домов индивидуальной застройки, а подключенных к центральному отоплению всего 4,5 тысячи. Остальные топят печки.

"Наблюдения может сделать любой житель Павлодара зимой в том районе, где у нас преимущественно расположен частный сектор. Действительно трудней дышать и чувствуется угарный газ, то что мы называем выбросами оксида углерода. Это не только по ощущениям, но и доказано проведёнными исследованиями. У нас разработаны своды предельно-допустимых выбросов, и они показывают, что в зимнее время, где частный сектор с печным отоплением, там повышенная концентрация оксида углерода. Поэтому если наш частный сектор перейдёт на отопление газом, это существенно улучшит ситуацию, потому что газ даёт более чистую энергию", - пояснила Светлана Могилюк.

По словам эколога, выбросы от печного отопления пагубно влияют на павлодарцев. Страдает сердечно-сосудистая система, органы дыхания, нервная система человека.

Жители частного сектора проблему видят в другом и высчитывают экономическую выгоду. Цена на уголь ежегодно повышается. В прошедший сезон стоимость тонны качественного твёрдого топлива варьировалась в пределах 16-18 тысяч тенге, а на сезон требуется 5-10 тонн, в зависимости от размера дома. Топить начинают уже в сентябре, а заканчивают, как, к примеру, в этом году, в конце мая. Дошло до того, что уголь берут в кредит.

83-летняя пенсионерка Вера Давыдовна живёт с братом в частном доме. Говорит, даже управляться с печкой - настоящее испытание. Нужно быть физически сильным и готовым чуть ли не круглосуточно следить за печкой.

"От угля и печки постоянно грязь. Каждую весну мы делаем косметический ремонт, потому что сажа вся оседает. Также печку саму надо прочищать, чтобы там никаких пожаров не было. Это большой труд. Был бы газ, мы были бы только рады. Я к сестре езжу в Россию, у них в частном доме газ, и это очень удобно", - говорит жительница Павлодара Вера Грицфельд.

Проект газификации Павлодарской области прорабатывают в министерстве энергетики. Информацию, тем временем, собирают чиновники в Павлодарской области. Говорят, помимо Павлодара в планах провести жидкое топливо в Экибастуз, где порядка семи тысяч домов частного сектора, и в Аксу.

Также на первом этапе газификация коснётся жителей сельских населённых пунктов, которые будут располагаться вблизи проложенных коммуникаций.

Чиновники отмечают, если ранее лишь велись разговоры на эту тему, то с 2024 года приступили к реальному воплощению планов в жизнь. Чиновники называют и условный срок реализации проекта — пять лет.

"Министерством энергетики проведено совещание со всеми крупными предприятиями области. Доведены планы по газификации региона. Есть два варианта. Это газификация посредством газопровода "Сарыарка" через Астану, или второй вариант - из Российской Федерации, который будет охватывать Павлодарскую область и идти дальше до Зайсана. Сейчас ведётся подсчёт объёма потребления газа в нашем регионе, расчёт потребности, какие суммы на это будут затрачены. Основной упор будет, конечно, делаться на частные жилые дома, по многоквартирным жилым дома вопрос открыт и ситуация не ясна пока", - рассказал главный специалист управления энергетики и ЖКХ Павлодарской области Максат Оралбеков.

К слову, в советский период в Павлодаре в некоторых многоэтажках был газ. Во дворах располагались газгольдеры, куда регулярно завозили голубое топливо. Многоэтажки не обогревали, но пищу готовили именно на газу. Многие годы после того, как от этой системы полностью отказались, установки на улицах были огорожены. Гнили, разрушались, а люди, тем временем, в своих квартирах стали спиливать трубы, предназначенные под газ.

В 2017 году чиновники нашли применение пустующим участкам с газгольдерами и запустили проект "Бизнес у дома". В социально-предпринимательской корпорации "Павлодар" напомнили, главная цель была отдать земли в руки предпринимателей под, допустим, магазины.

"На основании постановлений акимата Павлодара СПК предоставлено право временного землепользования на 64 участка для реализации проекта. СПК путём проведения конкурса проводила отбор среди потенциальных участников. Проведя в 2020 году мониторинг реализации проекта, установлено: из 64 земельных участков только на пяти объекты введены в эксплуатацию. Реализация проекта составила 3,2%. По фактам строительства объектов на внутридворовой территории поступали жалобы от жителей. 19 октября 2020 года в адрес СПК поступило письмо от акима Павлодара с просьбой приостановления реализации проекта "Магазин у дома", - сообщили в СПК "Павлодар".

В итоге, учитывая низкую эффективность замены газгольдеров на точки для предпринимателей, проект к концу октября 2020 года свернули, и СПК от аренды земельных участков отказалась. Договор с отделом земельных отношений Павлодара расторгли, но вот, по данным городского акимата, на сегодня землю так и не взяли на баланс.

"В реестре коммунальной собственности Павлодара газгольдеры не значатся. При этом в 2020 году АО "СПК "Павлодар" 31 земельный участок, который ранее использовался под газгольдеры, был возвращён в государственную собственность", - ответили на официальный запрос в акимате города.

В администрации к тому же открестились от проекта газификации города, указав, что все вопросы будет решать профильное ведомство. В Управлении энергетики и ЖКХ, в свою очередь, высказались, что при решении вопроса подведения газа к многоэтажкам нужно будет просчитывать стоимость и целесообразность. Но пока в приоритете лишь частный сектор и предприятия.

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