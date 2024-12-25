Председатель Комитета по делам гражданского общества Министерства культуры и информации Республики Казахстан Султанова Гульбара Бекетовна сообщила, что в последние годы тема охраны окружающей среды стала одной из самых актуальных, передаёт BaigeNews.kz.

- Акция "Таза Қазақстан" — это важный экологический проект, который был инициирован Президентом нашей страны Касым-Жомартом Токаевым с целью улучшения экологической ситуации в стране, улучшения чистоты и порядка на территориях городов, сел и природных объектов. Важно, подчеркнуть, что данная акция является долгосрочной и перспективной, которая переросла в масштабный проект. В рамках этой акции активно участвуют не только государственные и частные организации, но и ряд общественных инициатив, в том числе эковолонтеры, которые играют ключевую роль в реализации множества экологических проектов. Их вклад в акцию "Таза Қазақстан" невозможно переоценить, и они становятся важным звеном в процессе формирования культуры чистоты и экологической ответственности в обществе.

- Кто такие эковолонтеры?

- Эковолонтеры — это люди, которые добровольно, без материальной выгоды, занимаются улучшением экологической ситуации, помогая в реализации проектов по охране природы, восстановлению экосистем и повышению осведомленности о проблемах экологии. С каждым годом количество людей, готовых добровольно заниматься экологической

деятельностью, растет и реализация акции "Таза Казахстан" этому свидетельство.

- Как эковолонтеры участвуют в реализации акции "Таза Казахстан"?

- Во-первых, это повышение осведомленности и образовательные инициативы. Эковолонтеры проводят информационные кампании, семинары и мастер-классы, организуют мероприятия для школ и местных сообществ. В результате люди начинают осознавать свою ответственность за окружающую среду и менять привычки. Только в текущем году в рамках социальных

проектов было опубликовано порядка 1300 информационных материалов в сфере экологического просвещения. В рамках проекта "Birgemiz: Taza Álem" в 2024 году было проведено несколько масштабных экологических мероприятий, направленных на повышение осведомленности граждан о важности охраны окружающей среды и формирование устойчивых экологических привычек.

Во-вторых, это активное участие волонтеров в экологических проектах. Эковолонтеры участвуют в реальных действиях, направленных на восстановление экосистем, очистку пляжей и лесов, посадку деревьев, уборку мусора, создание экологически чистых пространств. Вовлекая людей в такие акции, эковолонтеры помогают им почувствовать себя частью глобального процесса, где каждый вклад важен.

Эковолонтеры активно участвовали в таких мероприятиях, организуя и проводя очистку природных территорий, парков, улиц и прибрежных зон. Их работа включает не только сбор мусора, но и сортировку отходов, что важно для дальнейшей переработки. Эковолонтеры участвуют в очистке от пластика, стекла и других загрязнителей, которые вредят экосистемам и здоровью людей. Только в этом году было проведено порядка 15 тысяч разноформатных мероприятий с участием 25 тысяч эковолонтеров.

Эко активисты принимали участие в посадке деревьев, создании зеленых зон и реконструкции экологически чистых территорий. Эти мероприятия помогали не только улучшить внешний вид города или поселка, но и способствовали восстановлению экосистем, улучшению качества воздуха и водоемов.

- Сколько зеленых насаждений было высажено волонтерами?

- Весенний и осенние периоды силами волонтеров было высажено порядка 500 тысяч молодых саженцев.

- Расскажите поподробней про проект "Birgemiz: Taza Álem" и какие интересные мероприятия были организованы?

- Проект "Birgemiz: Taza Álem" при поддержке Министерства культуры и информации реализуется с 2020 года. За последние три года, в рамках данного проекта было предоставлено 98 малых грантов на поддержку волонтерских эко инициатив, привлечено порядка 60 тысяч эковолонтеров. Ежегодно, в рамках мероприятий проекта волонтерами собирается около 100 тысяч тон мусора. В целях эко образования обучено и подготовлено 1 800 профессиональных эко волонтеров.

Отметить хочу, акцию #10JASYLKUN которая направленна на развитие у граждан устойчивых экологических привычек. На протяжении 10 дней участники выполняли различные эко-задания, среди которых: сортировка отходов, отказ от пластиковых пакетов, экономия воды и электричества, изучение знаков на упаковках, отказ от одноразовых вещей, а также сдача отсортированных отходов в пункты приема. Участники акции также очищали свое пространство, избавляясь от ненужных и

неиспользуемых вещей, и подводили итоги челленджа. Эти задания способствовали не только улучшению экологической обстановки, но и воспитанию сознательного отношения к ресурсам. В целом за 10 дней в акции приняло участие 10 000 казахстанцев, что в свою очередь свидетельствует о высоком уровне вовлеченности граждан в экологическую деятельность.

22 июля прошел республиканский челлендж "День без автомобиля". Целью челленджа было привлечение внимания к проблемам загрязнения воздуха и пробок. Участникам предложили провести день без личного автотранспорта, предпочтя общественный транспорт, велосипеды или пешие прогулки. 15 000 жителей и гостей нашей страны поддержали мероприятие и воспользовались другими видами транспорта.

В целом в рамках проекта прошло много интересных и креативных мероприятий, таких как: челлендж "Крышечки Добра", акции "Зеленый патруль" и "Зеленый образ жизни", квест "Раздельный сбор мусора", командные игры и викторины "Знатоки природы", "Экотропа", "Что? Где? Когда?" кроссворды и многое другое. В целом в стране реализуется много положительный кейсов. К примеру, в городе Талгар реализуется проект "Малыши и природа" для воспитанников детский садов. В рамках проекта были подготовлены 15 волонтеров из числа школьной молодежи, которые проводили мастер-классы по сборке скворечников после чего совместно с детьми и их родителями изготавливали скворечники размещали их на деревьях в городе. В текущем году было построено порядка 60 скворечников.

- Какие результаты можно подвести по итогам данного проекта?

- Каждое из проведенных мероприятий, да и в целом в рамках акции "Таза Казахстан" оказали значительное влияние на общественное восприятие экологических проблем, и способствовали формированию устойчивых привычек у граждан. В целом по нашим подсчетам в рамках всех мероприятий охват волонтеров составил более 40 000 человек. Множество людей начали практиковать экологически безопасные привычки, такие как сортировка отходов, экономия ресурсов и отказ от пластиковых изделий.

Акция "Таза Казахстан" способствовала созданию устойчивых и сплоченных сообществ, ориентированных на общие экологические цели. В таких сообществах жители не только активно участвуют в решении локальных экологических проблем, но и поддерживают друг друга в установке экологически ответственного образа жизни.

- О каких еще важных мероприятиях в рамках акции "Таза Казахстан" с участием общественности вы могли бы рассказать?

- С 15 августа по 15 сентября текущего года проведена республиканская акция по общественному эко контролю: в сфере благоустройства, экологического состояния населенных пунктов, историко-культурных и туристских объектов. Всего по стране эко мониторингом охвачено более 300 объектов с участием около 3 тысяч человек. Стоит отметить, что целью мероприятия была общественность к охране природы и бережному отношению к ней, выявить проблемные вопросы и решить их с активным

привлечением гражданского общества. В акции приняли участие члены общественных советов, экологические и общественные организаций, экоблогеры, эковолонтеры, представители СМИ.

Также, в рамках республиканского проекта "Марафон добрых дел" была проведена "неделя добра в сфере экологии" участниками которой было совершено 1 000 "добрых дел" в данном направлении.

- Какие итоги участия эковолонтеров Вы могли бы подвести?

Акция "Таза Қазақстан" является важной вехой в усилиях Казахстана по улучшению экологической ситуации, и вклад эковолонтеров в ее реализацию играет ключевую роль. Это не только работа по очистке территорий и восстановлению экосистем, но и важный процесс формирования устойчивой экологической культуры, которая будет способствовать улучшению качества жизни граждан и сохранению природы.