Практический анализ провели эксперты Казахстанского дорожного научно-исследовательского института, передает BaigeNews.kz.

Чтобы выяснить, насколько антигололедные химические реагенты влияют на прочность различных типов асфальтобетона, исследователи провели уникальный научный эксперимент. Результаты подтвердили, что привычные зимние меры безопасности на дорогах могут существенно снижать долговечность дорожных покрытий.

Для испытаний специалисты изготовили образцы двух типов асфальтобетонных смесей из местных материалов: с использованием мелкозернистого щебня из плотных горных пород (тип А) и на основе гравия (тип Б). Оба типа подвергли воздействию раствора NaCl, который широко применяется для борьбы с обледенением дорог.

Эксперимент проводился в экстремальных условиях: образцы замораживали на четыре часа при -20°C, затем оттаивали и снова помещали в соляной раствор. Циклы повторялись от 5 до 25 раз.

Результаты оказались следующими: прочность асфальтобетона типа Б упала сразу на 60%, тогда как у типа А этот показатель составил лишь 18,4%.

"Исследование показало, что асфальтобетон с более плотной структурой и щебнем из горных пород обладает лучшей стойкостью. При этом толщина битумной пленки также играет ключевую роль в защите покрытия. В этом опыте нам важно было узнать и научно установить быстроту разрушающего воздействия на распространенные материалы, которые используются при ремонте и строительстве наших дорог", – рассказал научный сотрудник КаздорНИИ, phD докторант Динмухамбет Алижанов.

Специалист напомнил, что традиционные антигололедные реагенты, растапливая лед, создают агрессивную среду, которая разъедает битумное покрытие асфальта. В сочетании с воздействием влаги, температурных перепадов и нагрузок от транспорта это приводит к ускоренному разрушению дорог.

Эксперты предлагают дополнить действующие стандарты дорожного строительства методикой оценки влияния антигололедных реагентов на асфальтобетоны. Это поможет повысить долговечность дорожных покрытий и снизить затраты на их ремонт.

Стоит также добавить, что для решения проблемы преждевременного разрушения автодорог эксперты КаздорНИИ в 2023 году представили альтернативный антигололедный реагент. Уникальный состав не содержит в себе соли, не наносит вреда экологии и здоровью, а также сохраняет свою эффективность при более сильных морозах.

В настоящий момент авторская разработка проходит второй этап практических испытаний.