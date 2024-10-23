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Какой сюрприз приготовили для алматинцев на День Республики?

Сегодня, 18:29
АВТОР
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geoscan.ru Сегодня, 18:29
Сегодня, 18:29
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Фото: geoscan.ru

В акимате Алматы сообщили, что жителей мегаполиса ждет шоу дронов в рамках празднования Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на объявление городской администрации.

Определены две локации:

  • в 21:00 на площади Абая, перед Дворцом Республики;
  • в 21:30 на площади Астана. 

Кроме того, 25 октября в 20:00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка.

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