Какой сюрприз приготовили для алматинцев на День Республики?

В акимате Алматы сообщили, что жителей мегаполиса ждет шоу дронов в рамках празднования Дня Республики, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на объявление городской администрации.

Определены две локации:

в 21:00 на площади Абая, перед Дворцом Республики;

в 21:30 на площади Астана.

Кроме того, 25 октября в 20:00 на телебашне "Кок-Тобе" будет включена праздничная архитектурная подсветка.