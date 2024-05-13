Какой срок грозит Бишимбаеву – прогноз адвоката

Адвокат семьи Салтанат Нукеновой Жанна Уразбахова поделилась предположениями насчёт приговора, который могут вынести подсудимому Куандыку Бишимбаеву, передаёт Baigenews.kz.



Журналистов интересовало мнение насчет возможного срока для подсудимого: три года, семь лет или двадцать пять.

"Если все (присяжные – прим.ред.) проголосуют 10 из 10, то суд может с учетом предыдущих судимостей, что это опасный рецидив, особая жестокость, пожизненное дать. Мой прогноз: 20 - 25 лет", - прокомментировала адвокат.

Ранее сообщалось, в суде по делу экс-министра Куандыка Бишимбаева, обвиняемого в убийстве его гражданской супруги Салтанат Нукеновой, огласили список вопросов, на которые предстоит ответить присяжным заседателям.

31-летняя Салтанат Нукенова умерла 9 ноября 2023 года в одном из ресторанов Астаны.

Её супруга Куандыка Бишимбаева обвиняют по пункту 5 части 2 статьи 99 УК РК (убийство, противоправное умышленное причинение смерти другому человеку, совершённое с особой жестокостью) и по пункту 1 части 2 статьи 110 УК РК (причинение физических и психических страданий путём систематического нанесения побоев или иными насильственными действиями, совершённое в отношении лица, находящегося в материальной зависимости от виновного).

На скамье подсудимых также находится родственник Бишимбаева - Бахытжан Байжанов. Байжанова обвиняют по статье 432 Уголовного кодекса РК (укрывательство особо тяжкого преступления) и по статье 434 УК РК (недонесение о достоверно известном совершённом особо тяжком преступлении).