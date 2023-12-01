Какой штраф грозит казахстанцам за неоплаченный проезд по платным дорогам

Минтранспорта напоминает, что оплатить проезд по платной автомобильной дороге необходимо в течение 7 календарных дней. Штраф за неоплаченный проезд по платным участкам дорог начисляется на 8 день, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на ведомство.

Как сообщили в министерстве, предусмотрено более 20 вариантов оплаты: QAJ mobile (мобильное приложение), Kaspi.kz, Kiwi-кошелек, Forte Bank и др.

"На 8 день при неуплате проезда в соответствии со статьей 628 Кодекса Республики Казахстан "Об административных правонарушениях" начисляется административный штраф. Для физических лиц размер штрафа составляет - 5 МРП, для юридических лиц - 10 МРП (1 МРП в 2023 году равен 3 450 тенге)", - говорится в сообщении.

Во избежание административной ответственности автовладельцам и водителям необходимо своевременно оплачивать за проезд по платной автомобильной дороге.