Какой погоды ждать казахстанцам в марте

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Прогноз погоды по Казахстану на март опубликовал "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на большей части Казахстана, около нормы - в северо-западной части страны.

Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы – в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана.

Март начнётся с неустойчивого характера погоды. Ожидается выпадение осадков на большей части страны: осадки (дождь, мокрый снег), низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине осадки пройдут в виде дождя, возможны грозы. В большинстве областей РК ожидаются гололёдные явления, усиление ветра до 18-25 м/с. В первые дни марта лишь на юго-востоке страны сохранится тёплая ясная погода.

В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0-5°С, днём -2+5°С, в южных - ночью до -3+10°С, днём +13+20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5-12°С, днём 0-8°С. 3-4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:

- в северной половине ночью до -10-18°С, днём до -3-10°С;

- в южной половине ночью до 0-8°С, днём до +5+13°С.

Во второй половине первой декады вновь по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, преимущественно дождь, при существенном повышении дневных температур воздуха. В северной половине днём будет до -2+5°С, в южной половине до +17+22°С. Очередное понижение температуры воздуха прогнозируется в конце декады.

В начале второй декады на большей части РК ожидается тёплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повысится днём в северной половине до +3+10°С, в южной половине до +18+25°С

Погода в марте непостоянна, что свойственно этому месяцу, оттепель нередко может сменяться морозными днями и могут ещё разыграться по настоящему зимние метели.

Согласно консультативному прогнозу на март при вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха:

- в северных регионах ночью до -15-23°С, днём до -5-10°С;

- на западе, центре, востоке страны ночью до -13-18°С, днём до 0-5°С;

- в южных и юго-восточных регионах ночью до -2-10°С, днём до 0+5°С.

По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днём до +15+25°С, северной половине днём воздух прогреется до +3+12°С.