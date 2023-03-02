- Следователь из Караганды стала чемпионкой Азии по джиу-джитсу 02:30 136
- Какой погоды ждать казахстанцам в марте 01:41 232
- TikTok вводит ограничения для детей и подростков 00:38 441
- Хакеры требовали выкуп в биткоинах от казахстанской госкомпании 01.03.2023 485
- Били и держали удар: о чём дискутировали партии на дебатах 01.03.2023 361
- Тело младенца нашли в реке в Алматы 01.03.2023 445
- Дороги перекрыли в трёх областях Казахстана 01.03.2023 396
- ЕС не вносил Казахстан в "чёрный список" - заявление представительства Союза в Казахстане 01.03.2023 395
- Дисквалифицированный за допинг Бауыржан Исламхан стал игроком "Ордабасы" 01.03.2023 508
- Крупный энергетический проект реализуют компании из Саудовской Аравии в Казахстане 01.03.2023 442
- Теледебаты: что политические партии обещают казахстанцам 01.03.2023 563
- У преступной группы в ЗКО изъяли тысячи рогов сайги 01.03.2023 364
- В Казахстане начались предвыборные дебаты политических партий 01.03.2023 427
- Выборы-2023: кандидаты в депутаты озвучили проблемы, с которыми хотят бороться 01.03.2023 457
- Исторический центр Казахстана может потерять свой облик 01.03.2023 571
- На смену волнам тепла придут морозы в Казахстане 01.03.2023 529
- День благодарности: посетителей кинотеатра чуть не довели до слёз в Астане 01.03.2023 668
- Давку у автоЦОНа устроили жители Мангистауской области 01.03.2023 365
- "Казахстану нужен механизм компенсаций от влияния антироссийских санкций" - эксперт о визите Блинкена 01.03.2023 472
- Анатолию Кашпировскому спасли жизнь в Шымкенте 01.03.2023 989
- Под видом отпускных выплат из КТЖ похитили 82 миллиона тенге 01.03.2023 527
- КТЖ построит терминал в порту Китая 01.03.2023 459
- Численность населения Казахстана приблизилась к 20 миллионам 01.03.2023 551
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 563
- Пистолет изъяли у студента в Алматы 01.03.2023 460
- Суд обязал министерство выплатить олимпийцу Уланову 45 тысяч долларов 01.03.2023 797
- Павлодарец задержан по подозрению в размещении фейковых объявлений о сдаче квартиры 01.03.2023 625
- Более тридцати интернет-ресурсов заблокировали в Казахстане 01.03.2023 485
- Приём Блинкена: визит госсека США в Казахстан прокомментировал китаевед 01.03.2023 1085
- Туристский взнос в Казахстане сделают фиксированным 01.03.2023 621
- Стали известны имена обладателей стипендии "Болашак" 01.03.2023 638
- Президентские выборы в Турции: Эрдоган назвал дату 01.03.2023 654
- Мобильное приложение будет предупреждать казахстанцев о возможном землетрясении 01.03.2023 439
- Информацию об отсрочке и освобождении от армии начнут рассылать по SMS 01.03.2023 679
- Bereke bank прекратит обслуживание карт "Мир" российского "Сбербанка" с 6 марта 01.03.2023 530
- Снижение инфляции в Казахстане до 9-12% обещает Нацбанк 01.03.2023 484
- Катастрофа в Греции: число погибших выросло, в стране объявлен траур 01.03.2023 863
- Казахстанская теннисистка Ева Корышева попала в ТОП-50 лучших игроков Европы 01.03.2023 505
- Репчатый лук и помидоры дорожают в Казахстане 01.03.2023 559
- Стадо сайгаков засняли рядом с Астаной 01.03.2023 819
- В День благодарности астанчане возложили цветы к мемориалу в честь медработников 01.03.2023 520
- В Казахстане перестанут высылать беженцев на родину, если там им угрожает опасность 01.03.2023 766
- Похищение человека предотвратили в Алматы 01.03.2023 523
- Fashion-сегмент - лидер казахстанского онлайн-рынка 01.03.2023 480
- Почему тенге укрепился к доллару в феврале, объяснили в Нацбанке 01.03.2023 509
- Казахстанский школьник создал робота-спасателя 01.03.2023 429
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 878
- Контрабанду табачных изделий пресекли на таможне в Жамбылской области 01.03.2023 538
- Казахстан вошёл в топ-5 стран с самыми низкими ценами на хлеб 01.03.2023 539
- Награда герою: вернувшемуся из Турции казахстанскому спасателю вручили медаль 01.03.2023 740
- Казахстанцы стали пить больше нелегального алкоголя 01.03.2023 540
- Дмитрий Макеев стал заместителем главы "КазМунайГаза" 01.03.2023 828
- Девушку с инвалидностью выселили из госжилья в Таразе 01.03.2023 889
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 725
- Герои среди нас ежедневно совершают благие дела - Дархан Кыдырали 01.03.2023 621
- Энтони Блинкен опубликовал твит на казахском языке 01.03.2023 590
- Сколько в Казахстане бизнесменов с миллионными доходами 01.03.2023 749
- "Всю кровь выпью": аким Павлодарской области дал напутствие подчинённым в борьбе с гнусом 01.03.2023 687
- Все дороги из Астаны закрыли для движения из-за ухудшения погоды 01.03.2023 603
- "Вашингтон "решительно поддерживает" и политические реформы Токаева" — эксперт о приезде Блинкена в Казахстан 01.03.2023 673
- Энтони Блинкен поблагодарил казахстанцев за тёплый приём 01.03.2023 609
- Жансая Абдумалик рассказала, когда завершит профессиональную карьеру 01.03.2023 615
- В Греции столкнулись грузовой и пассажирский поезда. Погибли 26 человек, десятки пострадали 01.03.2023 631
- В нефтегазовой отрасли Казахстана сократят около 800 избыточных требований 01.03.2023 564
- Президент поздравил казахстанцев с Днём благодарности 01.03.2023 606
- Мужчина пожарил шашлык на балконе жилого дома в Актау 01.03.2023 686
- Астана вошла в топ-21 интеллектуальных городов мира 01.03.2023 694
- Данияр Елеусинов разоблачил конфликт Серика Сапиева с борцом 01.03.2023 3420
- В метро Мексики транслируют выступление Димаша Кудайбергена в честь Наурыза 01.03.2023 725
- В Павлодарской области девочка ушла из дома после замечания от родителей 01.03.2023 889
- Казахстанская студентка будет создавать сумки в форме юрты с Louis Vuitton 01.03.2023 857
- Алихан Смаилов назвал причины высокой смертности от онкологии в Казахстане 01.03.2023 816
- Родственники обвиняют врачей в смерти 24-летней девушки в Уральске 01.03.2023 1716
- Из-за аварии на водохранилице астанчане остались без воды 01.03.2023 815
- В Атырау может закрыться единственный завод по производству медицинских шприцев 28.02.2023 1144
- Республиканский форум "Ауыл аманаты - Бабалар аманаты" прошел в Актюбинской области 28.02.2023 915
- Хиджама-центр в Атырау закроют после скандального видео с младенцем 28.02.2023 747
- "У застройщиков низкая экологическая культура" - эксперт о вырубке деревьев в Астане 28.02.2023 771
- 50 косуль истребили браконьеры в Петропавловске 28.02.2023 804
- Каким видят будущее Казахстана кандидаты в депутаты мажилиса 28.02.2023 876
Какой погоды ждать казахстанцам в марте
Прогноз погоды по Казахстану на март опубликовал "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.
Средняя за месяц температура воздуха ожидается выше нормы на 1°С на большей части Казахстана, около нормы - в северо-западной части страны.
Количество осадков в марте прогнозируется больше нормы на большей части республики, около нормы – в северо-западной половине и в юго-западной части Казахстана.
Март начнётся с неустойчивого характера погоды. Ожидается выпадение осадков на большей части страны: осадки (дождь, мокрый снег), низовая метель прогнозируются в северной половине, в южной половине осадки пройдут в виде дождя, возможны грозы. В большинстве областей РК ожидаются гололёдные явления, усиление ветра до 18-25 м/с. В первые дни марта лишь на юго-востоке страны сохранится тёплая ясная погода.
В начале марта в северных регионах температура воздуха повысится ночью до 0-5°С, днём -2+5°С, в южных - ночью до -3+10°С, днём +13+20°С. Лишь на западе, северо-западе Казахстана с холодным западным антициклоном ожидается небольшое понижение температуры воздуха ночью до -5-12°С, днём 0-8°С. 3-4 марта понижение температурного фона прогнозируется и на остальной территории Казахстана:
- в северной половине ночью до -10-18°С, днём до -3-10°С;
- в южной половине ночью до 0-8°С, днём до +5+13°С.
Во второй половине первой декады вновь по территории республики ожидается неустойчивый характер погоды – осадки, преимущественно дождь, при существенном повышении дневных температур воздуха. В северной половине днём будет до -2+5°С, в южной половине до +17+22°С. Очередное понижение температуры воздуха прогнозируется в конце декады.
В начале второй декады на большей части РК ожидается тёплая и малоосадочная погода. Температура воздуха повысится днём в северной половине до +3+10°С, в южной половине до +18+25°С
Погода в марте непостоянна, что свойственно этому месяцу, оттепель нередко может сменяться морозными днями и могут ещё разыграться по настоящему зимние метели.
Согласно консультативному прогнозу на март при вторжении холодных арктических воздушных масс в отдельные дни во второй декаде ожидается понижение температуры воздуха:
- в северных регионах ночью до -15-23°С, днём до -5-10°С;
- на западе, центре, востоке страны ночью до -13-18°С, днём до 0-5°С;
- в южных и юго-восточных регионах ночью до -2-10°С, днём до 0+5°С.
По-настоящему весенняя погода в республике ожидается в третьей декаде. В южной половине страны температура воздуха постепенно будет повышаться днём до +15+25°С, северной половине днём воздух прогреется до +3+12°С.
-
Trend news
- Король Карл III решил выселить Гарри и Меган из их коттеджа 01.03.2023 562
- Почему разбился вертолёт в ЗКО: в МЧС озвучили версию 01.03.2023 877
- Журналист выиграл суд против создателей нашумевшего сериала "5:32" 01.03.2023 723
- В Лисаковске женщина убила мужа и четыре месяца хранила тело в квартире 28.02.2023 2688
- Жители трёх регионов Казахстана чаще болеют раком из-за экологии — Минздрав 28.02.2023 1519
- Кто устроил нападение на казахстанских журналистов? Полиция задержала координатора 28.02.2023 1179
- Сироты из детской деревни в Атырау заявили о побоях и издевательствах 27.02.2023 4828
- Шахматной королеве Бибисаре Асаубаевой исполнилось 19 лет 26.02.2023 2220
- Колыбельную Брамса напел своим подписчикам Димаш Кудайберген 26.02.2023 1331
- Таксист в непогоду высадил женщин с детьми на перевале в Алматинской области 26.02.2023 1509
- Сабина Алтынбекова прокомментировала скандал с Сериком Сапиевым 26.02.2023 11512
- Не признал чемпиона: чем завершилась потасовка Серика Сапиева с молодым борцом 26.02.2023 1626
- Мужчину застрелили в сауне Петропавловска 26.02.2023 10108
- За сожжённое на Масленицу чучело в Атырау наказали директора школы 26.02.2023 14065
- Теперь я бью не только людей: "Убийца демонов" Мария Агапова стала мастером тату 25.02.2023 1552
- Жительницу Актобе нашли мёртвой в чужой машине 25.02.2023 2785
- Недописанный альбом погибшего Darkhan Juzz может выйти в свет 25.02.2023 1148
- Дисквалифицированной "Королеве красоты" Диане Ташимбетовой нашли замену 25.02.2023 6832
- "Волк с TikTok" - бывший КНБшник снимает шуточные ролики о правоохранительных органах 24.02.2023 16038
- Мой бывший парень подходил по всем 108 пунктам, кроме одного - Садвакасова о расставании 24.02.2023 24097
- Мясника зарезали во время спора в Туркестане 23.02.2023 2781
- Нападения на журналистов прокомментировали в МВД 23.02.2023 1647
- Международный скандал разгорается вокруг газона на "Астана Арене" 22.02.2023 3498
- Чиновникам нельзя выкладывать фото на фоне дорогих авто и роскошных зданий - АДГС 22.02.2023 1853
- Трёх россиянок в Казахстане наказали за двойное гражданство 22.02.2023 2067
- "Жил на две семьи": астанчанка жестоко убила любовницу мужа 22.02.2023 41624
- Олжас Ордабаев объяснил, как он стал вице-министром труда и социальной защиты 22.02.2023 1589
- Учитель биологии убила морскую свинку и разделала её вместе с учениками в Алматы 21.02.2023 3075
- Брал взятки через каспи голд мамы, жены и тёщи транспортный контролёр в Атырауской области 21.02.2023 5194
- Роуд-шоу за 22 миллиона: поедет ли аким Шымкента за границу за счёт бюджета 21.02.2023 10763
- Суд над братом Карима Масимова пройдет с участием присяжных 21.02.2023 2383
- Где сейчас Ермегияев, Тулешов, Ертаев и экс-аким Кентау 20.02.2023 26998
- Мужчина ограбил оружейный магазин и открыл стрельбу в Шымкенте 20.02.2023 3209
- "Я был неправ": Михаил Козачков сделал заявление после освобождения 20.02.2023 3726
- Певица Роза Рымбаева стала бабушкой 20.02.2023 1778
- "Взорвали две машины" - известный журналист заявил об инциденте в Алматы 20.02.2023 4628
- Родственники Назарбаева перечислили полмиллиона долларов в помощь Турции 19.02.2023 38483
- Ролик блогера-одномандатника в соцсетях за ночь набрал более 800 тысяч просмотров 19.02.2023 3009
- Журналиста Михаила Козачкова перевели под домашний арест 18.02.2023 1981
- Всемирно известный футболист найден мёртвым под завалами в Турции 18.02.2023 2996
- Димаш Кудайберген познакомился с вокал-коучем Дженнифер Лопес и Селены Гомес 17.02.2023 3202
- Дело об убийстве известного юриста в Алматы передано в суд 17.02.2023 19509
- Кандидата в депутаты маслихата оштрафовали за мат в соцсети 17.02.2023 3294
- "Оставьте при себе" - министр торговли отреагировал на вопрос о костюме 16.02.2023 8132
- "Что произошло, то произошло" - Даулет Турлыханов об инциденте с участием его сына 15.02.2023 37611
- Родители пытались продать своего новорожденного сына за два миллиона тенге в Алматы 14.02.2023 2689
- Жителям Байконура предложили деньги за участие в войне в Украине 14.02.2023 2901
- Перуашев опроверг, что плакал по Назарбаеву 13.02.2023 14113
- "Отсидеться не получится" – Лукашенко высказался Тасмагамбетову про военный конфликт Украины и РФ 13.02.2023 8374
- В Турции под завалами обнаружили тело казахстанки Жанар Жаксыбековой 13.02.2023 4140
- Подросток в маске и с топором напал на школьников в СКО 13.02.2023 2825
- Крушение самолёта Bek Air в Алматы: Антикор возбудил уголовное дело на сотрудников КГА 13.02.2023 120243
- В Темиртау пьяный водитель 200 метров тащил за своей машиной полицейского 12.02.2023 3895
- В покушении на двойное убийство подозревают 17-летнего жителя Жетысу 12.02.2023 3580
- Спортивный блогер назвал Головкина вампиром 12.02.2023 4589
- Нурлан Сабуров потренировался с боксёром Али Ахмедовым 11.02.2023 2675
- В Алматинской области неизвестные залезли в дом и попытались убить женщину 11.02.2023 7922
- Почти 120 миллионов отдала знахарке жительница Павлодара 10.02.2023 9684
- Смотрел порно за рулём: как наказали водителя автобуса в Астане 10.02.2023 6788
- В Усть-Каменогорске "заминировали" несколько школ 10.02.2023 3277
- Останется ли "рука" Назарбаева в монументе "Байтерек" 09.02.2023 13558
- Таксист в Астане с помощью Антикора добился разрешения ездить по автобусной полосе 08.02.2023 58466
- Будут ли в Казахстане снижать пенсионный возраст женщин за рождение детей 08.02.2023 3417
- Не считаю программу унизительной - в ФРП ответили на критику программы льготного автокредитования 07.02.2023 3390
- Семь миллионов тенге забыл в поезде житель Астаны 06.02.2023 5408
- Лидер Respublica о спонсорах партии, отсутствии политического опыта и Бейбите Алибекове 06.02.2023 2761
- От безысходности и боли: казахстанская дзюдоистка объяснила, зачем покусала соперницу 05.02.2023 3697
- Димаш Кудайберген стал крёстным папой 05.02.2023 3554
- "Не могу удержаться от бешбармака" — Светлана Лобода о казахской кухне и казахских мужчинах 05.02.2023 16888
- "Твоё имя будут топтать": Иманбека захейтили за рекламу кроссовок 04.02.2023 6577
- Врачи детской больницы в Кокшетау попросили облздрав о проверке 04.02.2023 32104
- Дело вайнеров Туребаева и Шерниязова: потерпевшие рассказали, как вложили миллионы в финпирамиду 02.02.2023 3710
- Земли Болата Назарбаева вернули государству 01.02.2023 4345
- В Алматы мужчина застрелил из ружья свою супругу, а затем покончил с собой 01.02.2023 4291
- Хлеб по 540 тенге за булку продают в Алматы 31.01.2023 73166
- Во все тяжкие: украинцы организовали под Алматы крупную нарколабораторию 31.01.2023 23109
- В Алматинской области похитили и изнасиловали девушку 29.01.2023 25080
- "Долги принято возвращать": завершивший карьеру боец "Казах" захотел реванша 29.01.2023 4763
- Появилось видео смертельного наезда снегохода на толпу в Актобе 29.01.2023 7165
- Димаш Кудайберген рассказал, что думает о войне 29.01.2023 9623
-
- Ситуация в Украине: МИД Казахстана сделал заявление по позиции КНР 25.02.2023 1681
- Зафиксирован исторический максимум потребления газа в Казахстане - QazaqGaz 24.02.2023 1309
- Токаев принял члена Национального курултая Талгата Калиева 22.02.2023 1638
- Проблемы продбезопасности и сельского хозяйства обсудили в Акорде 21.02.2023 1628
- ЕБРР готов поддержать новые "зелёные" инициативы Казахстана 17.02.2023 1780
- Токаев подписал закон о перечислении таможенных пошлин в доход бюджетов членов ЕАЭС 17.02.2023 1667
- Стипендию "Болашак" присудили 25 казахстанцам 17.02.2023 1637
- Токаев поговорил по телефону с Зеленским 16.02.2023 2035
- Развитие проекта Каспийского трубопроводного консорциума обсудил Смаилов с гендиректором КТК 16.02.2023 1744
- Назначен вице-министр сельского хозяйства РК 15.02.2023 1908
- Закон "О первом президенте - Елбасы" утратил силу 15.02.2023 2063
- Токаев встретился с именитыми спортсменами Акмолинской области 14.02.2023 2673
- Президент посетил завод по производству пестицидов в Акмолинской области 14.02.2023 2457
- Токаев расспросил жителей Степногорска о волнующих их проблемах 14.02.2023 2133
- Токаев посетил ТЭЦ в Степногорске и узнал об изношенности оборудования от энергетиков 14.02.2023 2094
- Президент оценил качество овощей из теплицы в Акмолинской области 14.02.2023 2058
- Первый в Казахстане центр для реабилитации после инсульта показали Токаеву 14.02.2023 2273
- Токаев дал поручения главе Минэкологии 13.02.2023 2110
- Токаев принял акимов четырёх областей Казахстана 10.02.2023 2870
- Политика вовлечения молодёжи в процесс принятия решений приносит результаты - Карин 10.02.2023 2656
- Токаев выразил соболезнования близким Сергея Терещенко 10.02.2023 2833
- Правительство РК распорядилось отправить в Сирию 4 самолёта гуманитарной помощи 10.02.2023 2438
- Токаев подписал закон о применении Кыргызстаном Договора о ЕАЭС 09.02.2023 2619
- Миллион долларов из чрезвычайного резерва правительства РК перечислят Турции 08.02.2023 2799
- Токаев дал поручения уполномоченному по защите прав предпринимателей в РК 08.02.2023 2899
- Жумангарин рассказал о мерах по стабилизации цен на продукты 07.02.2023 3287
- Токаев поговорил по телефону с Эрдоганом 06.02.2023 3058
- Увеличить темпы газификации, выпуск нефтегазохимической продукции и добычу угля планируют в Казахстане 06.02.2023 2966
- Президент подписал Налоговый кодекс 06.02.2023 3114
- Как Агентство по делам госслужбы трансформируют в HR-институт, доложили Токаеву 06.02.2023 3411
- Чем удивили ремесленники Жамбылской области Касым-Жомарта Токаева 03.02.2023 3119
- Президенту показали новую сельскую поликлинику в Жамбылской области 03.02.2023 3031
- Токаев сделал подарок жителю села Костобе 03.02.2023 2999
- Необходимо увеличить объёмы взаимной торговли с Узбекистаном до 10 млрд долларов - Смаилов 03.02.2023 2921
- Мы выделим триллион тенге на развитие кооперации - Токаев фермерам Жамбылской области 03.02.2023 3116
- Президенту показали, как выращивают птенцов на птицефабрике в Жамбылской области 03.02.2023 3257
- Заседание Евразийского межправительственного совета в узком составе началось в Алматы 02.02.2023 3177
- Вооруженные разборки между криминальными группировками предотвратили в Шымкенте 02.02.2023 3235
- Токаев принял главу авиакомпании SCAT 01.02.2023 3315
- Токаев направил телеграммы соболезнования руководству Пакистана 31.01.2023 3085
- Астана станет инновационным городом будущего - Токаев 31.01.2023 4848
- Токаев: Настало время переориентировать работу СЭЗ 31.01.2023 3325
- Токаев: В столице один из самых высоких уровней молодёжной безработицы 31.01.2023 3372
- В очереди в столичные детсады стоят 45 тысяч детей - президент Казахстана 31.01.2023 3233
- Президент раскритиковал качество дорог в Астане 31.01.2023 3131
- Президент поручил превратить Астану в город-сад 31.01.2023 3264
- Токаев: Газификация Астаны идёт со скрипом 31.01.2023 3348
- Токаев о застройке Астаны: На пустующем клочке земли сразу же появляется жилой комплекс 31.01.2023 3431
- Президент высказался об "особых" условиях выдачи земель для известных стройкомпаний 31.01.2023 3084
- Ужесточить требования к застройщикам поручил президент Казахстана 31.01.2023 3345
- Город может остаться без воды - президент о дефиците водных резервов в столице 31.01.2023 3254
- Токаев: Столица страдает от дефицита теплоэнергии 31.01.2023 3371
- Население Астаны может достигнуть двух миллионов человек уже к 2030 году - Токаев 31.01.2023 3464
- Токаев проведёт совещание по вопросам развития Астаны 31.01.2023 3817
- Ильяс Оспанов стал вице-министром индустрии и инфраструктурного развития РК 30.01.2023 3472
- Назначен вице-министр информации и общественного развития РК 30.01.2023 3669
- Премьер раскритиковал областные акиматы, отстающие в привлечении инвестиций 30.01.2023 3292
- Касым-Жомарт Токаев принял главу КТЖ в Акорде 27.01.2023 3916
- Токаев подписал указ о создании Национального совета по науке и технологиям 26.01.2023 3783
- Токаев провёл заседание Совета безопасности РК 25.01.2023 5064
- Как прошёл новый раунд диалога по правам человека между Казахстаном и США 25.01.2023 3963
- Токаеву представили Национальный доклад о состоянии предпринимательской активности в Казахстане 24.01.2023 3868
- Казахстан ратифицировал соглашение со Швейцарией об изделиях из драгметаллов 23.01.2023 4971
- Назначен глава судебной администрации РК 23.01.2023 3978
- Вице-министра сельского хозяйства РК освободили от должности 20.01.2023 4523
- Токаев провёл телефонные переговоры с Путиным 20.01.2023 4167
- Три теракта предотвратили за год в Казахстане 19.01.2023 4436
- Как будет развиваться "Казпочта", рассказали президенту РК 19.01.2023 4729
- Правительство готово оказать вам любую поддержку - Токаев инвесторам из ОАЭ 17.01.2023 4612
- Инвестор из ОАЭ построит мощную ветровую электростанцию в Туркестанской области 17.01.2023 4587
- Президент ОАЭ принял приглашение Токаева посетить Казахстан 17.01.2023 4487
- Токаев оставил запись в книге почётных гостей ОАЭ 17.01.2023 4234
- Прибытие Токаева в ОАЭ отметили артиллерийским залпом 17.01.2023 4532
- Казахстан намерен стать полноценным транспортным хабом в Центральной Азии - Токаев 16.01.2023 4561
- Для спасения планеты необходимы беспрецедентные инвестиции – Токаев 16.01.2023 4542
- Ерлан Карин вручил госстипендии в области культуры 16.01.2023 4577
- Президент Казахстана вручил три миллиона долларов школе из Колумбии 16.01.2023 4873
- Токаев принял участие в открытии саммита "Неделя устойчивого развития Абу-Даби" 16.01.2023 4768
- МИД Казахстана сделал заявление о теракте в Кабуле 12.01.2023 5006
- Модернизация онкослужбы, нацпроекты и дефицит кадров - развитие медицины в Казахстане обсудили на коллегии Минздрава 12.01.2023 5180