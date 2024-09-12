Какой опыт Казахстан может перенять у Венгрии в сфере развития атомной энергетики

Будущее атомной энергетики в Казахстане имеет все шансы на успех, если будут учтены как накопленные ранее знания, так и опыт других стран, готовых поделиться своими достижениями на этом нелегком пути. Такое мнение в интервью с корреспондентом BaigeNews.kz выразил директор по международным связям АЭС "Пакш-2" Аттила Худеца, который поделился опытом Венгрии в этой сфере и оценил перспективы атомной энергетики в Казахстане.

Венгрия на протяжении более 60 лет успешно развивает ядерную энергетику. Четыре работающих реактора на АЭС "Пакш" обеспечивают около 40% всей электроэнергии страны. Исследования показывают, что атомные электростанции играют ключевую роль в снижении выбросов углерода и борьбе с изменением климата.

"Ядерная энергия является стабильным источником электроэнергии, который не зависит от погодных условий и может работать круглосуточно", - отмечает Худеца.

Это важное преимущество создаёт надёжность в энергетических системах и способствует формированию устойчивой инфраструктуры.

Опыт Венгрии подчеркнул значимость образования в области ядерной энергетики.

"В нашей стране созданы учебные заведения и исследовательские центры, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных специалистов", - говорит Худеца.

Это, по его словам, не только содействует развитию ядерной науки, но и экономическому росту регионов, таких как Пакш, который стал одним из самых процветающих городов Венгрии благодаря своей атомной электростанции.

Будущее АЭС в Казахстане

По мнению Аттилы Худеца, Казахстан также имеет свои сильные стороны, включая опыт работы с исследовательскими ядерными реакторами и добычу урана.

"Это создает хорошую основу для дальнейшего развития ядерной энергетики в стране", - считает Худеца.

Он убеждён, что с расширением ядерной энергетики Казахстан сможет обеспечить стабильную генерацию электроэнергии и снизить уровень выбросов углерода, что особенно важно в свете современных экологических вызовов.

Аттила Худеца подчеркивает, что развитие ядерной энергетики в Казахстане не только обеспечит необходимую электроэнергию, но и заложит основу для обучения и подготовки кадров, что станет важным шагом к экономическому процветанию страны.

Предполагается, что к этому будет привлечен и международный опыт, включая сотрудничество с венгерскими специалистами, что позволит создать стабильный рынок высококвалифицированной рабочей силы.