Какой опыт Казахстан может перенять у Венгрии в сфере развития атомной энергетики
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Будущее атомной энергетики в Казахстане имеет все шансы на успех, если будут учтены как накопленные ранее знания, так и опыт других стран, готовых поделиться своими достижениями на этом нелегком пути. Такое мнение в интервью с корреспондентом BaigeNews.kz выразил директор по международным связям АЭС "Пакш-2" Аттила Худеца, который поделился опытом Венгрии в этой сфере и оценил перспективы атомной энергетики в Казахстане.
Венгрия на протяжении более 60 лет успешно развивает ядерную энергетику. Четыре работающих реактора на АЭС "Пакш" обеспечивают около 40% всей электроэнергии страны. Исследования показывают, что атомные электростанции играют ключевую роль в снижении выбросов углерода и борьбе с изменением климата.
"Ядерная энергия является стабильным источником электроэнергии, который не зависит от погодных условий и может работать круглосуточно", - отмечает Худеца.
Это важное преимущество создаёт надёжность в энергетических системах и способствует формированию устойчивой инфраструктуры.
Опыт Венгрии подчеркнул значимость образования в области ядерной энергетики.
"В нашей стране созданы учебные заведения и исследовательские центры, обеспечивающие подготовку высококвалифицированных специалистов", - говорит Худеца.
Это, по его словам, не только содействует развитию ядерной науки, но и экономическому росту регионов, таких как Пакш, который стал одним из самых процветающих городов Венгрии благодаря своей атомной электростанции.
Будущее АЭС в Казахстане
По мнению Аттилы Худеца, Казахстан также имеет свои сильные стороны, включая опыт работы с исследовательскими ядерными реакторами и добычу урана.
"Это создает хорошую основу для дальнейшего развития ядерной энергетики в стране", - считает Худеца.
Он убеждён, что с расширением ядерной энергетики Казахстан сможет обеспечить стабильную генерацию электроэнергии и снизить уровень выбросов углерода, что особенно важно в свете современных экологических вызовов.
Аттила Худеца подчеркивает, что развитие ядерной энергетики в Казахстане не только обеспечит необходимую электроэнергию, но и заложит основу для обучения и подготовки кадров, что станет важным шагом к экономическому процветанию страны.
Предполагается, что к этому будет привлечен и международный опыт, включая сотрудничество с венгерскими специалистами, что позволит создать стабильный рынок высококвалифицированной рабочей силы.
"Важно найти квалифицированных подрядчиков с хорошей репутацией и опытной командой. Нанять умных людей, которые понимают специфику ядерной энергетики, является краеугольным камнем успешного старта программы", - подчеркивает эксперт.
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