В странах Центральной Азии и ЕАЭС самым востребованным языком остаётся английский. Второе место по популярности делят русский и немецкий, передаёт BaigeNews.kz. со ссылкой на аналитиков finprom.kz.

Объём услуг устных и письменных переводов в Казахстане за январь–сентябрь 2024 года составил 12,4 млрд тенге - на 15,2% больше по сравнению с аналогичным периодом 2023-го. Годом ранее был отмечен рост на 14,5%.

В целом за полный 2023 год объём услуг в секторе составил 16 млрд тенге - на 28% больше, чем за 2022-й.

Стоит отметить, что объём услуг по устному и письменному переводу, оказанных населению, за январь–сентябрь прошлого года составил 2 млрд тг — сразу в 3 раза больше, чем годом ранее. Доля услуг, оказанных населению, от всего объёма переводческих услуг выросла за год с 6,4% до 16,5%.

Значительно увеличился и удельный вес услуг по устному и письменному переводу, оказанных в сельской местности: с 0,8% до 5,4%. Сам объём переводческих услуг на селе вырос за год в 8 раз, до 670,6 млн тенге за январь–сентябрь 2024 года.

Помимо Казахстана, среди стран ЦА и ЕАЭС английский оказался самым популярным языком для изучения в Узбекистане, Кыргызстане, Туркменистане, Беларуси и Армении. По Таджикистану данные отсутствуют.

В России, на удивление, самым популярным языком для изучения был русский. К слову, кроме самой РФ, русский оказался самым востребованным языком для изучения только в Литве.

Вторым по популярности языком для изучения в Казахстане оказался русский, аналогичной была ситуация в Узбекистане, Туркменистане и Беларуси. В Кыргызстане и Армении вторым по востребованности языком стал немецкий, в России - английский.

В мире самым популярным языком для изучения остаётся английский, он занял первое место в списке желаемых сразу в 63 странах, что меньше, впрочем, чем в 2021 году, когда насчитывалось 98 таких стран. Следом идёт немецкий язык, который популярен в Европе: 16 стран. Замыкает топ-3 востребованных для изучения языков арабский, который пользуется наибольшим спросом в 15 странах, в основном на Ближнем Востоке.