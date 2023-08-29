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Какой город в Казахстане лидирует по продолжительности жизни населения

Сегодня, 17:45
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Baigenews.kz Сегодня, 17:45
Сегодня, 17:45
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Фото: Baigenews.kz

По продолжительности жизни населения Астана занимает первое место среди регионов, передаёт BaigeNews.kz со ссылкой на официальный сайт столичного акимата.

"В столице улучшились основные медико-демографические показатели. По продолжительности жизни населения Астана занимает первое место среди регионов. В городе смертность снизилась на 29,7 %, а травмы, несчастные случаи и отравления – на 16,7 %", - сообщили в акимате.

На совещании принял участие заместитель акима города Ерлан Бекмурзаев, который отметил, что в столице ведется работа по улучшению инфраструктуры здравоохранения.

"Уже сейчас акиматом столицы ведется активная работа по улучшению инфраструктуры здравоохранения. В этом году будет введено в эксплуатацию новое здание патологоанатомического бюро, отвечающее современным международным требованиям медицины.

Завершены работы по капитальному ремонту 10 медицинских организаций и реконструкции городской поликлиники №1. За счет частных инвестиций будут открыты 2 поликлиники, каждая на 500 посещений в смену", - сказал Е.Бекмурзаев.

По информации замакима, планируется открытие детского травматологического пункта на базе 2 городских поликлиник и многопрофильной городской детской больницы №1.

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