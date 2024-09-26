Какой фильм выдвинули на "Оскар" от Казахстана

Фильм "Бауырына салу" утверждён для выдвижения на премию "Оскар". Об этом сообщили в Минкультуры и информации РК, передаёт BaigeNews.kz.

Картина режиссёра Асхата Кучинчирекова создана при поддержке министерства и Центра поддержки национального кино. Она получила высшую награду национальной премии "Тулпар" по итогам голосования членов Альянса и была рекомендован Оскаровскому комитету представлять Казахстан в номинации International Feature Film.

Голосование Американской академии пройдёт в три этапа. С 9 по 13 декабря академики выберут шортлист, который будет обнародован 17 декабря. Голосование по шортлисту состоится с 8 по 12 января 2025 года. По его итогам 17 января станут известны номинанты во всех категориях. Третий, финальный этап, пройдёт с 11 по 18 февраля.

Имена победителей будут объявлены на торжественной церемонии раскрытия конвертов 2 марта 2025 года в Лос-Анджелесе. Если фильм будет номинирован, режиссёр получит приглашение на церемонию. На статуэтке в категории International Feature Film будет указана страна, название фильма и имя режиссёра.