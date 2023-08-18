Какой должна быть новая экономическая модель Казахстана рассказали эксперты

Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев анонсировал принятие новой экономической модели. Глава государства сообщил, что она будет представлена в очередном послании народу Казахстана.

Президент подчеркнул, что экономическая модель должна дать новый импульс развитию страны. Каких изменений ждать казахстанцам? И что должно быть отражено в новой экономической модели? Об этом корреспондент BaigeNews.kz побеседовала с экспертами.

Зависимость от нефти

Финансовый аналитик Арман Бейсембаев считает, что, в первую очередь, в экономической модели должна быть упомянута либерализация. При этом эксперт подчеркивает, что пока сложно говорить о том, что будет представлено в послании.

"Я жду, что президент, наконец-то, объявит об экономической либерализации. Через это проходили многие страны, например, тот же Китай. Что это значит? Это ослабление государственного регулирования и ограничений в экономике с целью расширить участие частных компаний. Полностью государство уйти из экономики, конечно, не может, потому что все-таки оно регулирует многие экономические процессы. Но при этом напрямую не вмешивается. Государство опирается на рыночные механизмы и следит за рыночными сигналами, при этом оно дает политические гарантии, стабильность, предсказуемость и прозрачность. Это и есть основная защита государства, когда определённый предприниматель хочет заниматься предпринимательской деятельностью. Он должен быть уверен, что никто не отберет его бизнес", - говорит эксперт.

По словам Армана Бейсембаева, либерализация в Казахстане активно проводилась в 90-е годы, что в дальнейшем положительно повлияло на развитие экономики. В начале 2000-х это влияние было ощутимо, говорит эксперт.

"Мы так любим вспоминать, что это время было полное надежд. Что у Казахстана тогда были шансы войти в 30-ку наиболее развитых стран мира. Но после 2009-го что-то начало меняться. Такое ощущение, что на самом вверху в либеральных реформах разочаровались, и страна начала на политическом уровне сворачиваться в сторону строительства государственного капитализма. С 2014 начинается планомерное ухудшение экономики, несмотря на высокие цены на нефть. В 2013 году мы вышли на пик практически по всем показателям: по средней заработной плате, по накоплениям в Нацфонде, поступлениям в бюджет и т.д. С тех пор у Казахстана не было ни одного года, по которым он выходил бы на показатели 2013 года. Мы до сих пор не вышли на них", - отмечает Арман Бейсембаев.

Финансовый аналитик считает, что развитие экономики должно быть пересмотрено в сторону разных отраслей. Зависимость от одного сырья – нефти не дает возможность повысить экономические показатели.

"Не существует вечной экономической модели. В лучшем случае она может просуществовать 20 лет. Затем ее надо менять. Страна также будет добывать нефть, но при этом экономический драйвер, на котором мы продолжим двигаться, расти и развиваться должен быть другим. Например, США – это классическая нефтедобывающая страна. Но при этом у них есть огромный IT-сектор, и наука развивается. Нефтедобыча в этой стране часть экономики, но не ее основа. США зарабатывает и за счет других вещей. Нефть не бюджетообразующий фактор. Что мы видим у нас? Недавно авария произошла в Мангыстау, из-за отключения света добыча нефти была приостановлена. Смена экономического драйва не предполагает, что Казахстан откажется от нефти. Но нужно развивать и другие отрасли, например, науку, туризм, логистику. Для этого в Казахстане есть потенциал", - заключил эксперт.

Экономист Мадияр Кенжебулат отмечает, что о новой экономической модели говорится давно. Он также выделяет зависимость Казахстана от нефти.

"О новой экономической модели говорится уже давно. Экономический рост в стране за полгода неплохой, пять процентов. На это влияет цена на нефть, геополитическая ситуация тоже. Основная же проблема заключается в том, что Казахстан превратился в страну с "голландской болезнью". Это когда страна развивается на одном источнике. Да, у нас неплохой экономический рост. Но проблема в том, что, если цены на нефть упадут, снова наступит кризис. Другая проблема заключается в том, что наша энергетическая, тепловая инфраструктура построена еще в СССР. За время независимости мы не вкладывались в нее. Сейчас нам нужно вкладывать туда и диверсифицировать экономику. Первые такие попытки начались после всемирного кризиса 2007-2009 годов. После этого появились различные программы. Но они ни к чему не привели, хотя суммы были потрачены большие. Надеюсь, что экономика Казахстана сдвинется с мертвой точки. Но оптимизма у меня уже поубавилось, так как я неоднократно слышал об этих программах", - делится своим мнением эксперт.

По его мнению, в Казахстане необходимо проведение многих реформ. Большинство из них болезненные. Например, поднятие тарифов.

"Мы относительно богатая страна. Если брать по уровню ВВП на душу населения Всемирный банк и МВФ относят нас к странам с выше среднем достатком. В СНГ по ВПП на душу населения мы уступаем только России. Но львиная доля населения в Казахстане очень бедная. Если бы в Казахстане та добавленная стоимость, которую мы, как общество, создаем, распределялась равномерно, то средний казахстанец мог потреблять столько же товаров и услуг как условно средний литовец или поляк. Однако проблема в том, что распределение ВВП идет крайне неравномерно. Как говорил президент, 162 человека в Казахстане владеют половиной состояния в стране".

Эксперт считает, что субсидирование экономики в Казахстане не дает должного эффекта.