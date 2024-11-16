Какой будет зима в Казахстане: прогноз синоптиков

Консультативный прогноз погоды по Казахстану на зиму представил "Казгидромет", передаёт BaigeNews.kz.

Так, в декабре на большей части Казахстана ожидаются снегопады, метели, ветер. В южной половине страны прогнозируется дождь и мокрый снег, в горных районах возможны снегопады. На западе и юге страны часто будут наблюдаться гололёдные явления и туманы.

Не исключены дни значительного понижения температуры воздуха. В декабре часто будет наблюдаться колебание температуры воздуха, так называемые "температурные качели". В северной половине РК в первой половине месяца ожидается колебание температуры воздуха ночью от -18-23°С до -7-12°С, днём -4+1°С до -8-13°С. Во второй половине декабря прогнозируется понижение температуры воздуха ночью до -25-37°С, днём до -15-25°С, в отдельные дни третьей декады морозы отступят.

На юго-западе, юге, юго-востоке республики ожидается колебание температуры воздуха в ночные часы от -10-18°С до 0-5°С, днём от 0-5°С до +3+12°С. В третьей декаде декабря в отдельные дни морозы могут усиливаться ночью до -15-22°С, днём до -5-13°С.

В первые два месяца зимы в декабре и в январе на большей части Казахстана температура воздуха предполагается около климатической нормы.

В феврале на большей части республики температура воздуха прогнозируется выше нормы на 1°.

В целом нынешней зимой температурный режим ожидается в пределах климатической нормы, осадки будут превышать многолетнюю норму. Не исключены периоды с прекращением осадков и аномально низкими температурами воздуха.