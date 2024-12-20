У акима Астаны в ходе брифинга на площадке СЦК поинтересовались, какой будет стоимость проезда на LRT, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.

Женис Касымбек отметил, что тариф пока не утверждён. Он будет пересчитываться.

"Изначально, когда проект планировался, ожидался поток примерно в 20 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас мы видим, что этот поток будет гораздо больше, возможно, в разы. Поэтому стоимость будет пересчитываться. Я сейчас вам конкретную стоимость не скажу. Отмечу только, что это общественный транспорт, и мы стараемся держать стоимость проезда в пределах возможного для оплаты всем слоям населения, поэтому цена будет разумной и приемлемой", – сказал градоначальник.

Аким добавил, что строительные работы завершатся в следующем году.