Какой будет стоимость проезда на LRT в Астане
О ходе строительства линии легкорельсового транспорта рассказал Женис Касымбек.
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У акима Астаны в ходе брифинга на площадке СЦК поинтересовались, какой будет стоимость проезда на LRT, передаёт корреспондент BaigeNews.kz.
Женис Касымбек отметил, что тариф пока не утверждён. Он будет пересчитываться.
"Изначально, когда проект планировался, ожидался поток примерно в 20 тысяч пассажиров в сутки. Сейчас мы видим, что этот поток будет гораздо больше, возможно, в разы. Поэтому стоимость будет пересчитываться. Я сейчас вам конкретную стоимость не скажу. Отмечу только, что это общественный транспорт, и мы стараемся держать стоимость проезда в пределах возможного для оплаты всем слоям населения, поэтому цена будет разумной и приемлемой", – сказал градоначальник.
Аким добавил, что строительные работы завершатся в следующем году.
"LRT в последний год очень активно строится благодаря поддержке главы государства. Мы закончили практически все строительные работы по эстакаде. Вся инфраструктура LRT будет уже летом готова. Сейчас идёт укладка рельсов, весной начнутся работы по сигнализации. Первые поезда будут приходить уже в августе-сентябре следующего года. Мы планируем, что осенью 15 составов придёт. Техническое движение будет открыто в конце следующего года. С полным запуском в рабочем варианте - уже 2026 году", - сказал он.
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