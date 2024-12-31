Консультативный прогноз погоды на январь представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

В первой декаде января в Казахстане погоду будут формировать Атлантические циклоны, что обусловит неустойчивый характер погоды. В северной половине и в горных районах юга, юго-востока, востока республики прогнозируются снег с метелью, временами сильный снег, в южной половине страны – осадки в виде дождя, мокрого снега.

На большей части Казахстана ожидается усиление ветра, временами порывы будут достигать 23-28 метров в секунду, в северо-западной половине

страны до 30 метров в секунду и более.

Температурный фон в первой декаде января ожидается: на западе Казахстана ночью от -5+2°С до -3-12°С, днем от -3+5°С до 0,-8°С; на северо-западе республики постепенное понижение ночью до -10-20°С, днем до -8-13°С. На севере, в центре, на востоке страны в начале декады ожидается небольшое повышение температуры воздуха ночью от -5-13°С до 0,-8°С, днем до -3+2°С, затем постепенное понижение температуры воздуха ночью до -10-20°С, днем до -5-12°С.

На юге и на юго-востоке страны преобладающий температурный фон ночью - 8+2°С, днем -3+7°С, затем понижение температуры воздуха ночью до -8-15°С, днем до -3-10°С.

В результате выхода южных циклонов прогнозируется несколько наиболее интенсивных волн тепла, когда температура воздуха будет повышаться:

в северной половине РК днем до -5+2°С, в южной половине и на юго-западе страны до +2+12°С.

А при северо-западных вторжениях антициклона прогнозируется несколько интенсивных волн холода, температура воздуха в эти дни понизится:

в северной половине и в центре РК ночью до -25-35°С, днем до -15-25°С, в южной половине и на юго-западе республики ночью до -12-22°С, днем до

-3-15°С.

В течение января часто прогнозируются порывистый ветер, туман и гололёд.