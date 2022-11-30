Какой будет погода в первый день зимы в Казахстане

Прогноз погоды в Казахстане на 1 декабря представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Погоду большей части республики будет обуславливать Южный циклон, с которым пройдёт снег, на юго-востоке страны - осадки (дождь, снег), в горных районах юга и юго-востока РК прогнозируется временами сильный снег. Лишь на западе и крайнем севере Казахстана сохраняется ясная погода без осадков", - говорится в сообщении.

В северных, восточных, южных и юго-восточных регионах страны ожидается усиление ветра, на северо-западе, севере, востоке, в центре - низовая метель, в горных районах юга, юго-востока – туман, гололёд.

Ночью в Туркестанской, Жамбылской, днём в Алматинской области, а также области Жетысу в горных районах ожидается сильный снег.