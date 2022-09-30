Какой будет погода в первый день октября в Казахстане

Прогноз погоды на 1 октября представили синоптики Казгидромета, передаёт BaigeNews.kz.

"Под влиянием Северного антициклона на севере, юге, в центре страны сохранится погода без осадков. Под влиянием атмосферных фронтов на западе РК пройдёт дождь, на северо-западе и юго-востоке - дождь со снегом, на востоке - снег. По республике ожидаются туман, усиление ветра, на юге - пыльная буря, на востоке – на дорогах гололедица", - говорится в прогнозе.

На большей части Жамбылской, Туркестанской, Кызылординской областей сохраняется чрезвычайная пожарная опасность.

На севере и в горных районах Жамбылской области на поверхности почвы ожидаются заморозки 1-3 градуса.

В Астане и Алматы будет переменная облачность, без осадков. Ветер два-семь метров в секунду. В столице температура воздуха ночью опустится до 5-7 градусов мороза, днём - 4-6 градусов тепла. В Алматы ночью 2-4 градуса со знаком плюс, днём - 10-12 градусов.

В Шымкенте переменная облачность, без осадков. Ветер восточный 8-13 метров в секунду, днём порывы 15-20 метров в секунду. Столбики термометров покажут ночью 8-10 градусов, днём 20-22 тепла.