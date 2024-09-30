Какой будет погода в первые дни октября в Казахстане

Переменчивую погоду обещают синоптики казахстанцам в первые дни октября, передаёт BaigeNews.kz.

В Казгидромете уточнили, что северо-западный антициклон обеспечит сухую и солнечную погоду на западе и северо-западе республики.

На остальной территории страны с прохождением атмосферных фронтов ожидают осадки. В горных районах юго-востока возможны сильные осадки (дождь, снег), усиление ветра, ночью и утром туман.

Резких изменений в температурном фоне не произойдёт.