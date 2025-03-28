Какой будет погода в Казахстане в последние дни марта
Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 марта.
Сегодня, 13:04
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Сегодня, 13:04Сегодня, 13:04
124Фото: Unsplash
Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.
В ближайшие дни обширный антициклон сохранит свое влияние на северные, восточные, центральные регионы страны, здесь ожидается ясная солнечная погода.
На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря.
Температурный фон:
- На западе страны повышение ночью от 3 мороза - 5 тепла до 5-15 тепла, днем 10-18 до 12-25 тепла.
- На северо-западе повышение температуры воздуха ночью от 5 мороза – 5 тепла до 1-8 тепла, днем от 10-16 тепла до 10-20 тепла.
- На севере ночью 6 мороза-3 тепла, днем 7-15 тепла.
- В центре страны небольшое повышение температуры ночью от 1-9 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем от 4-12 до 7-15 тепла.
- На востоке ночью 2-15 мороза, днем повышение от 5-15 до 10-18 тепла.
- На юге ночью 0-5 тепла, днем повышение от 12-18 до 17-22 тепла.
- На юго-востоке ночью 10 мороза – 3 тепла, днем повышение от 7-15 до 12-22 тепла.
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