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Какой будет погода в Казахстане в последние дни марта

Прогноз погоды по Казахстану на 29-31 марта.

Сегодня, 13:04
АВТОР
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Unsplash Сегодня, 13:04
Сегодня, 13:04
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Фото: Unsplash

Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни обширный антициклон сохранит свое влияние на северные, восточные, центральные регионы страны, здесь ожидается ясная солнечная погода.

На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди,  в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря.

Температурный фон:

  • На западе страны повышение ночью от 3 мороза - 5 тепла до 5-15 тепла, днем 10-18 до 12-25 тепла.
  • На северо-западе повышение температуры воздуха ночью от 5 мороза – 5 тепла до 1-8 тепла, днем от 10-16 тепла до 10-20 тепла.
  • На севере ночью 6 мороза-3 тепла, днем 7-15 тепла.
  • В центре страны небольшое повышение температуры ночью от 1-9 мороза до 5 мороза-2 тепла, днем от 4-12 до 7-15 тепла.
  • На востоке ночью 2-15 мороза, днем повышение от 5-15 до 10-18 тепла.
  • На юге ночью 0-5 тепла, днем повышение от 12-18 до 17-22 тепла.
  • На юго-востоке ночью 10 мороза – 3 тепла, днем повышение от 7-15 до 12-22 тепла.

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