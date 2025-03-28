Синоптики предоставили прогноз погоды на ближайшие три дня в Казахстане, передаёт BaigeNews.kz.

В ближайшие дни обширный антициклон сохранит свое влияние на северные, восточные, центральные регионы страны, здесь ожидается ясная солнечная погода.

На западе, юге страны фронтальные разделы обусловят неустойчивый характер погоды, пройдут дожди, в горных районах юга, юго-востока ожидаются осадки в виде дождя и снега, а также туман, усиление ветра. На юго-западе страны прогнозируется пыльная буря.

Температурный фон: