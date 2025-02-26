Какой будет погода в Казахстане в последние дни февраля
Синоптики прогнозируют осадки и метель.
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Прогноз погоды по Казахстану на 27 февраля-1 марта предоставили синоптики, передаёт BaigeNews.kz.
В ближайшие дни Южный циклон по-прежнему сохранит свое влияние на большую часть территории РК, ожидается снег с метелью, на юге, юго-востоке страны осадки в виде дождя и снега.
27 февраля на востоке, ночью в горных районах юго-востока, 28 февраля на юго-западе, 1 марта на северо-западе ожидается сильный снег.
По РК прогнозируются туманы, гололед, усиление ветра, ночью 27 февраля на юго-востоке республики сохраняется вероятность очень сильного ветра 30 м/с и более.
Ожидается понижение температуры воздуха в ночные часы северо-западе, востоке, в центре страны до 12-28 мороза, на севере до 15-25 мороза, на юге, юго-востоке небольшое повышение до 1-10 мороза, на западе основной фон температуры воздуха 5-20 мороза.
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