Какой будет погода в Казахстане в первые дни апреля

Апрель начнется с солнечной погоды. Об этом сообщили в Казгидромете, передаёт BaigeNews.kz .

"Погоду на большей части страны будет определять обширный Северо-западный антициклон, ожидается солнечная погода без осадков. Холодные воздушные массы в дневные часы начнут постепенно прогреваться", - говорится в прогнозе.

Лишь западные, южные и юго-восточные регионы республики будут под влиянием Южного циклона с активными фронтальными разделами. В связи с этим там ожидается неустойчивая погода, пройдут обильные дожди с грозами.

Кроме того, по Казахстану произойдёт усиление ветра до 15-25 метров в секунду, на юге с пыльной бурей. На юге и юго-востоке ночью прогнозируются заморозки 1-6 градусов.

Синоптики также прогнозируют постепенное повышение температуры воздуха в дневные часы на западе и северо-западе страны до 13-20 градусов тепла, на севере - до плюс 7-15 градусов, в центре страны - до плюс 10-20 градусов, на востоке - до 0-10 градусов тепла, на юго-востоке - до плюс 5-18 градусов.