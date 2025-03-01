Прогноз погоды на март представили специалисты "Казгидромета", передаёт BaigeNews.kz.

Первый месяц весны в Казахстане ожидается тёплым и осадочным. Средняя за месяц температура воздуха прогнозируется выше нормы на 2° на всей территории страны. Количество осадков будет больше нормы на значительной части республики, около нормы - в юго-западной, южной части РК.

"Погода в марте весьма изменчива, морозные дни будут чередоваться тёплыми, в северных регионах могут ещё разыграться по-настоящему зимние метели. В течение марта прогнозируются часто осадки (дождь, мокрый снег), в южной половине преимущественно в виде дождя, усиление ветра, туман и гололедные явления", - сказано в сообщении.

В первой декаде марта температура воздуха постепенно повысится на большей части территории республики ночью от -12-20°С, в центре, на востоке страны от -15-26°С до -5+1°С, днём от -3-11°С до -3+5°С.

В южных регионах ожидается колебание температуры воздуха ночью от -2-10°С до 0,+8°С, днём от -2+8°С до +10+15°С, в Туркестанской области до +15+20°С.

В конце декады небольшое понижение температурного фона прогнозируется на всей территории Казахстана.

Во второй декаде ожидается колебание температуры воздуха:

в северной половине ночью от -10-15°С до -5+3°С, днём от -2-13°С до +2+10°С;

в южной половине ночью от -5+5°С до +2+10°С, днём от +3+8°С до +10+20°С.

В третьей декаде марта на большей части страны прогнозируется колебание температуры ночью от -5+5°С до +5+10°С, днём от +5+10°С до +10+20°С;

на севере, северо-западе страны ночью от -5-15°С до 0,-8°С, днём от 0,-5°С до +3+10°С.